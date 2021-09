Au sud de Toulouse, la ville de Cazères bascule à droite après avoir été plus de 100 ans à gauche

Les habitants de Cazères, dans le Comminges, au sud de la Haute-Garonne, ont revoté ce dimanche 19 septembre pour élire leur maire. La préfecture avait décidé d'organiser une nouvelle élection municipale suite à une vague de démissions, dont celle, en juin dernier, du maire socialiste Michel Oliva, qui évoquait des problèmes de santé.

Et ce dimanche, au deuxième tour, c'est donc Jean-Luc Rivière, centriste, qui l'a emporté avec 54,2% des suffrages contre 45,8% pour le socialiste Ahmed Hamadi, successeur du maire démissionnaire et soutenu par Carole Delga, la présidente socialiste de la Région Occitanie, originaire de la ville voisine de Martres-Tolosane. Ce résultat est une surprise car Michel Oliva avait été réélu au premier tour en 2020 et Cazères est dirigé par la gauche depuis plus de cent ans.

Comment expliquer ce résultat ? La décision de Maryse-Hélène Malroux, qui menait une troisième liste et avait obtenu 9% des suffrages, d'appeler à voter pour Jean-Luc Rivière, (alors que sa liste était étiquetée clairement à gauche) a -t-elle joué ? Ou est-ce la mise en examen l'année dernière de Michel Oliva pour "corruption passive" et "blanchiment"? Ou la campagne très active de Jean-Luc Rivière ? Cazères tourne en tout cas une page de son histoire.