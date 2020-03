Les albenassien auront le choix dimanche entre six listes pour le premier tour des municipales. Il y en avait trois en 2014.

Aubenas : six candidats pour le fauteuil de maire

L'élection municipale à Aubenas est placée sous le signe de la division. Il y a trois listes au centre droit et trois listes à gauche.

Le centre droit en force

Le patron du Modem en Ardèche Roger Kappel a décidé de monter une liste. "Aubenas action pour la ville". Deux grands projets : la mise en place d'une maison de santé avec généralistes et spécialistes et la redynamisation du centre ville.

Aubenas citoyenne est la liste d'Alexandra Cauquil. Elle a fait la campagne d'Emmanuel Macron mais s'en est détachée depuis. Son principal message : associer les albenassiens à son mandat. Elle proposera une randonnée du maire chaque mois pour aller à la rencontre des habitants et un conseil informel tous les deux mois pour associer les habitants aux décisions.

Le maire sortant, c'est Jean-Yves Meyer. Ce médecin dermatologue a été le premier adjoint de Jean-Pierre Constant (LR) élu en 2014 au premier tour et parti en mai 2018 pour raison de santé. Il se réclame du centre et mène la liste Aubenas, le coeur et la raison. Parmi les projets à venir, la rénovation du quartier de Pont d'Aubenas au bord de l'Ardèche ou encore la construction d'un nouveau stade pour remplacer le stade Dugradus situé en zone inondable.

La gauche divisée

Mickaël Jeanjean mène la liste d'Europe-Ecologie-les Verts, Aubenas Ecologie. Son mot d'ordre : la proximité. Renouer avec le commerce de proximité pour pouvoir aller faire ses courses à pieds ou en vélo grâce à des pistes cyclables. Il y a bien eu une tentative de rapprochement avec la liste du PC/France Insoumise mais finalement les écolos partent seuls.

Les communistes et les mélenchonistes sont associés pour ce qu'ils considèrent comme la seule liste de gauche. elle est emmenée par Henri Delauche. C'est la liste de gauche d'Aubenas, citoyenne, sociale et solidaire. Ils soulignent la richesse de la ville et la pauvreté de ses habitants. Parmi leur mesure phare, la gratuité des transports en commun.

Aubenas en mouvement a pour tête de liste la socialiste Patricia Roux. Elle revendique une liste de gauche sans qu'il y ait beaucoup de colistiers encartés dans un mouvement politique. Elle souhaite que la ville puisse embaucher des médecins, des médecins salariés pour pallier la pénurie de médecins à Aubenas.