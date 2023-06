Les réactions à Aubusson après l'annonce de la démission du maire Michel Moine

Michel Moine a pris de court ses administrés. Le maire d'Aubusson a annoncé sa démission lors du conseil municipal du 8 juin. Il quitte son écharpe de maire mais restera conseiller municipal jusqu'à la fin de son mandat. Le conseil municipal d'Aubusson devrait se réunir fin juin début juillet pour élire son successeur. Michel Moine explique "avoir conscience de ne pas incarner l'avenir". Il fait confiance à son équipe "pour désigner la bonne personne" pour le remplacer.

Énorme surprise

Dans les rues de la sous-préfecture de la Creuse c'est la stupéfaction. Il y a ceux qui découvrent la nouvelle comme Yvonne, "Ah vous me l'apprenez, je ne savais pas" explique cette Aubussonnaise depuis 56 ans qui n'a pas écouté la radio ni acheté son journal. "Je tombe des nues" nous confie-t-elle. Sylvie elle est surprise. "C'est inattendue, je suis un peu déçue". Cette commerçante est très reconnaissante à Michel Moine. "Il a toujours été là pour nous, il a fait beaucoup de choses pour la ville, j’espère que la prochaine équipe va s'investir comme lui". Simon gérant d'un café n'est pas inquiet. "Ça ne devrait pas changer grand chose. Ce sera toujours la même équipe. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal".

Les réactions dans son équipe

En charge des affaires scolaires, de la citoyenneté et de la culture, Marie-Françoise Hayez a appris la nouvelle juste avant le conseil municipal. Le maire a réuni ses adjoints pour leur donner la primeur de l'information. "Je respecte sa décision, c'est n'est pas un homme de pouvoir si certains en doutaient. Il considere que maintenant il a terminé et il passe le flambeau". Mireille Lejus adjointe au commerce et à l'artisanat n'était pas présente le 7 juin au soir. Le maire démissionnaire l'a appelé dans la semaine pour lui annoncer la nouvelle car elle n'a pas assisté au conseil municipal. "C'est son choix, je le respecte. Mais c'est une perte j'ai appris énormément de choses à ses côtés".

Une fois que la démission de Michel Moine sera acceptée par la préfecture, le conseil municipal d'Aubusson a 15 jours pour se réunir et élire un nouveau maire.