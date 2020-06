Aucun candidat pour le deuxième tour à Malleval-en-Vercors

On ne votera pas, dimanche 28 juin, dans cette commune de 78 électeurs, tout simplement parce qu'il n'y pas le moindre candidat pour les sept postes de conseillers municipaux à pourvoir.

Il est une petite commune qui résiste ! Sur le flanc occidental du Vercors, retranché à 1.000 m d'altitude, Malleval sera la seule commune iséroise (parmi celle qui n'ont pas élu de maire au 1er tour) à ne pas voter ce dimanche.

Comme au premier tour, il n'y a pas de candidat pour les 7 postes de conseillers municipaux à pourvoir.

Cet absence de candidature est d'autant plus paradoxale, que cette petite commune s'est dotée il y a 4 ans d'un conseil villageois, ouvert à tous pour régler les problèmes pratiques telle que le déneigement, la sécurité routière, l'eau etc …

Ce conseil est basé sur l'idée, raconte Vincent Bayot, le maire sortant : "De quoi voulez vous parler? quel est le problème à résoudre? Et ensuite on en parle ensemble " Et bien, sur les 78 électeurs, pour 52 habitants aucun ne veut être maire ou même conseiller municipal...

L'isoloir restera vide, dimanche © Radio France - Gérard Fourgeaud

Au départ Vincent Bayot, le maire sortant, avait accepté la tâche en 2014, mais il habite à St Marcellin (où d'ailleurs il est candidat sur une liste) et travaille une partie de l'année en Belgique. « Quand on est pas sur place, c'est difficile de régler certains problèmes » Il ne se représente pas à Malleval.

Vincent Bayot, le maire qui ne se représente pas, dans la salle du conseil © Radio France - Gérard Fourgeaud

Même le conseil villageois qui fonctionne dans la commune depuis 4 ans n'a suscité aucune candidature

Du coup, la question est posée du rattachement de Malleval à une commune voisine. « C'est une option, dit le maire sortant, mais il y a des différences entre une commune de plaine et une commune de montagne. Nous avons déjà mutualisé, le poste de secrétaire de mairie avec Cognin-les-Gorges, et les pareuses, pour couper l'herbe des bas-coté, avec Izeron.

Il faudrait normalement 7 conseillers mais la préfecture en ferait son affaire à 5 candidats. La préfecture, justement, est en train de former un trio d'administrateurs pour la gestion courante, mais pas question d'engager de gros travaux ou d'ouvrir la fusion. Il faudra refaire une tentative d'élection à l'automne.