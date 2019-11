"Aucun ministre à Béziers après les incendies criminels, c'est juste dégueulasse" dénonce Robert Ménard

Robert Ménard se lâche dans une vidéo diffusée ce mardi 5 novembre sur son compte Twitter. Le maire de Béziers n'y cache pas sa colère et se demande pourquoi les membres du gouvernement d'Édouard Philippe, ne portent aucun intérêt aux habitants. "Les Biterrois seraient-ils sanctionnés parce qu'ils auraient mal voté ?" s'interroge l'élu. "Si c'est la réalité, alors, c'est juste dégueulasse" déplore le maire de Béziers.

"Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner trouve le temps d'aller à Chanteloup-les-Vignes (cirque incendié) mais il ne trouve pas une minute pour venir dans le Biterrois. Mais où est le ministre de l'Éducation nationale ? Une école qui brûle, ce n'est pourtant pas courant. Jean-Michel Blanquer a pourtant trouvé le temps lundi d’assister à une réunion sur les jeux Olympiques (qui ont lieu dans 5 ans). Venir à Béziers où 300 gosses se retrouvent sans classe, c'est impossible ? Son agenda est trop chargé ?"

Tout le monde en prend pour son grade.

"Et le ministre de la Ville (?)" s'interroge Robert Ménard, "Julien Denormandie n'a pas eu un mot pour Béziers."

Et de rajouter :

On nous parle de la République, des valeurs de la République. Mais la première valeur de la République c'est qu'on soit tous traités de la même façon. Que l'équité soit la règle. Or là, elle ne l'est pas. À moins que tout cela soit une sordide affaire politique."