Audrey Pulvar, candidate aux régionales, propose la gratuité des transports pour tous les Franciliens en 2026

Audrey Pulvar se lance dans la course aux régionales.

Ce n'est pas une surprise, mais c'est officiel. Audrey Pulvar est candidate aux régionales, pour mener une liste de gauche. L'ancienne journaliste et actuelle adjointe à la mairie de Paris, veut rendre gratuit les transports en commun pour tous les Franciliens d'ici 2026. "Une gratuité au fur et à mesure" qui sera compensée par de "nouvelles taxes", explique sur France Bleu Paris, Audrey Pulvar.

Audrey Pulvar nous détaille le calendrier de la mise en place de la gratuité des transports :

septembre 2021 : pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d'emplois de moins de 25 ans.

2022 : les bénéficiaires des minimas sociaux, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap titulaire de la carte Améthyste.

2023 : les demandeurs d'emplois sans condition de ressources.

2024 : transports gratuits les week-ends et pendant les vacances scolaires pour tous les Franciliens.

2026 : tous les Franciliens.

Trois milliards d'euros à compenser

Qui va payer les trois milliards d'euros de manque à gagner ? "Nous prévoyons la levée de nouvelles taxes, comme sur les commerces, les transports les plus polluants, sur les fortunes immobilières en île de France. Mais pas de taxes supplémentaires pour les Franciliens, et pas d'augmentation du versement transport des entreprises", assure la candidate de gauche.

Audrey Pulvar compte aussi dégager des marges de manœuvre avec les "milliards d'euros" de dépenses évitées avec l'accidentologie, la pollution, "à cause de l'usage intensif des véhicules individuels". "De l'argent dépensé par la communauté et en partie par la région. Ce sont des dépenses cachées de la route en moins."

Sur la route, Audrey Pulvar, veut "privilégier l'auto-partage, le covoiturage avec des voies réservées". La candidate qui se présente comme écoféministe à vélo/métro sur Twitter, propose aussi de "revoir le réseau de bus avec les élus, les opérateurs, les Franciliennes, les Franciliens."

"Une réflexion sur les déplacements, les heures de pointe, pouvoir étaler les heures d'arrivée dans les entreprises", fait aussi partie de sa "vision globale" sur les transports dans la région.

Une aide de 150 euros pour 100.000 jeunes

Autre mesure phare de son programme : un "Pass unique Jeune Francilien.ne" pour centraliser les aides à disposition des 18/25 ans. "La région devra coordonner ces aides pour simplifier la vie des jeunes et qu'ils soient plus nombreux à recourir aux aides", explique Audrey Pulvar qui envisage de matérialiser ce pass "comme un pass navigo". Quant à savoir si les différents acteurs, (gouvernement, département, région), joueront le jeu de la coordination, Audrey Pulvar dit miser sur "la réussite pour une fois".

La candidate de la gauche aux régionale propose aussi une aide directe pour les 18/25 ans. "150 euros par mois qui seraient financés à la fois par les communes, les départements et la région, pour les 100.000 jeunes qui sont en très grande précarité, sans ressources et sans emploi". Cette aide pourra être versée en complément du RSA si le gouvernement décide de l'élargir au 18/25 ans, ce qui est écarté à ce jour.

Les régionales prévues en mars initialement, devraient être reportées en juin. Le Sénat a donné son feu vert, le report sera examiné le 9 février par les députés.

