Augmenter ou non la taxe foncière ? Un choix cornélien pour les communes de l'agglomération bordelaise

La ville de Bordeaux propose de voter une hausse de 4,5 % sur sa taxe foncière qui s'ajoute à la hausse de 7,1 % décidée par l'Etat. Rappelons que seuls les propriétaires de logements sont concernés, soit 1 bordelais sur 3.

Quid alors des autres communes de l'agglomération ?

Dans leur majorité les municipalités ont décidé de ne pas appliquer de hausse. C'est le cas par exemple à Mérignac, Pessac ou Talence.

D'autres communes, une minorité, ont décidé de suivre Bordeaux et d'augmenter les impôts locaux. C'est le cas du Taillan, de Saint-Aubin-du-Médoc et d'Artigues-près-Bordeaux.

Au Taillan, la maire Agnès Versepuy explique qu'elle n'a pas eu le choix. Elle prévoit une hausse de 10,5 % et pointe une série de crise : le Covid, la grêle et la hausse du coût de l'énergie.

On aurait pu absorber séparément le coût du Covid, de la grêle et de l'inflation, mais les trois en même temps ce n'est pas possible - Agnès Versepuy, maire du Taillan

Mais pour certains maires c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Ils ont été élus avec la promesse de ne pas augmenter les impôts. Alors pas question d'y toucher explique le maire de Pessac Franck Raynal.

J'ai donné comme consigne de faire 9% d'économies sur tous les budgets de la commune hors énergie et personnel. Ca nous a permis de ne pas toucher aux impôts - Franck Raynal, maire de Pessac

Toutes les communes ne partent pas sur un pied d'égalité. Certaines sont plus riches que d'autres évidemment. A Cenon par exemple la mairie réfléchit encore. Elle pensait pouvoir se préserver d'une hausse des impôts. A 4 semaines du vote du budget, le maire hésite encore.