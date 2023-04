AURA : l'opposition régionale de gauche lance une consultation citoyenne sur l'état des lycées

"Mission lycée" : ce n'est pas le titre d'un film à suspense, mais le nom d'une "mission d’information et d’évaluation citoyenne sur les lycées". Cette enquête participative en ligne est lancée par les quatre groupes de gauche de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit le groupe Les Ecologistes, Socialiste, PRG, et le groupe Insoumis et Communistes. L'objectif est de connaître l'état des quelques 300 lycées que compte la région. Chaque lycéen, parent d'élève, personnel des établissements peut témoigner anonymement par photo, audio ou encore vidéo.

"Des lycées en mauvais état"

Pour Véronique Vermorel, conseillère régionale pour le groupe Les Ecologistes, certains lycées sont mal isolées : "par exemple l'été dernier les oraux se sont fait dans de mauvaises conditions avec des températures de 40°C, dans des lycées où les stores ne marchent pas, où il n'y a pas d'isolation thermique." La conseillère régionale rappelle qu'il y a des lycées qui sont toujours en attente de travaux, comme "les lycées professionnels et agricoles qui ont besoin d'équipements pour leur plateaux techniques".

La région dit investir 3,2 milliards d'euros pour les lycées

De son côté, la région annonce sur son site débloquer 3,2 milliards d'euros pour les lycées publics et privés. C'est son "Plan Marshall des lycées 2", qui s'étale sur la période 2022-2030. Dans ce plan d'investissement, la région entend notamment rénover et moderniser ses lycées, avec une enveloppe de 600 millions d'euros.

Lors de son premier "Plan Marshall", pour la période 2016-2021, Laurent Wauquiez annonçait un montant de 1,5 milliard d'euros. A l'issu de ce plan d'investissement, la région affirmait que plus aucun lycée de la région n’est en mauvais ou très mauvais état.

"C'est du recyclage"

Véronique Vermorel et ses collègues d'opposition pointent un effet d'annonce : "quand on regarde le plan Marshall, c'est beaucoup d'opérations qui étaient déjà budgétées sur l'ancienne mandature. Et quand [Laurent Wauquiez] annonce un nouveau plan d'investissement, on constate que pour beaucoup c'est aussi du recyclage. Concrètement en Isère, selon eux, sur les 26 opérations du plan Marshall 2, seules deux sont nouvelles.