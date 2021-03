AURA: la gauche vraissemblablement divisée au 1er tour des élections régionales, le 13 juin.

Le 13 juin la gauche risque d'avoir trois listes au premier tour: Cécile Cukierman déja désignée par le PCF et la France Insoumise, Fabienne Grébert, Europe Ecologie et on attend, pour la semaine prochaine, l'annonce d'une liste socialiste avec Najat Vallaud-Belkacem à sa tête. Mercredi, le président EELV de la métropole de Lyon a proposé aux deux autres de listes de fusionner à condition de laisser Fabienne Greber, devenir présidente de la région en cas de victoire. Le PS d'un coté et l'alliance PC-LFI, de l'autre, restent sceptiques. Tous rappellent que les affiches de Fabienne Greber sont déjà sont les murs de la région et qu'elle est partie en campagne sans les attendre. C'est le point de vue de la grenobloise Emilie Marche, conseillère régionale LFI sortante qui soutient la liste PCF-LFI de Cécile Cukiermann

Les écologistes ont tenté de gagner du temps avant que l'ancienne ministre de l'éducation annonce sa candidature la semaine prochaine. Pensait-il convaincre Cécile Cukierman et Najat Vallaud avec deux strapontins ? Explication de Gérard Fourgeaud:

Sur la liste de Fabienne Greber, EELV donnerait un cinquième des sièges à chaque composante: 20% pour le PS, autant pour l'alliance PC-LFI, mais aussi 20% pour les petits partis écolo comme Cap 21 et 20% de citoyens. Une répartition qui fait dire aux autres partis de gauche que les Verts auraient, en fait, 60% des sièges. Et de toute façon, tous rappellent que les affiches de Fabienne Greber sont déjà sont les murs de la région et qu'elle est partie en campagne sans les attendre. Auraient-elle voulu prendre de vitesse l'ancienne ministre de l'éducation nationale qui jouit d'une notoriété bien supérieure à la conseillère municipale d'Annecy ?

A moins d'un retournement improbable au cours du week-end, la gauche partira dispersée pour affronter Laurent Wauquiez, le 13 juin. Si les élections sont maintenues ce jour-là.