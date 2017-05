Aurélie Filippetti : "je suis la seule non cumularde de cette élection"

Après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, il faudra déjà élire les députés les 11 et 18 juin. Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la culture, députée de la 1ère circonscription de Moselle était l’invitée de France Bleu Lorraine ce mercredi.

En campagne pour les législatives, Aurélie Filippetti s'est rendue dans le camp de migrants installé avenue de Blida à Metz ce mardi, sans convoquer la presse, elle se défend de toute récupération politique. "Je ne suis pas du tout allée là-bas pour ça. Je suis allée sur place pour voir qu’elles étaient les conditions de vie dans ce camp puisque j’avais été alertée par des associations qui aujourd’hui fournissent les tentes, la nourriture, les habits à ces 300 personnes. J’en profite pour lancer un message, si il y a des gens qui veulent faire des dons, de nourriture notamment pour des bébés ou des enfants parce qu’il y a beaucoup d’enfants sur ce camp, n’hésitez pas, allez voir les associations" dit Aurélie Filippetti.

"j’ai envie de continuer à me battre"

Aurélie Filippetti est candidate à sa succession dans la 1ère circonscription de Moselle. "J’ai mes qualités, j’ai mes défauts. Les gens me connaissent et savent que je suis engagée pour ma circonscription, pour la Moselle depuis de nombreuses années et que j’ai envie de continuer à me battre. En plus, je suis la seule non cumularde de cette élection. On ne sait pas qui est le candidat d’En marche mais dans les candidats qui sont pressentis il y a toujours des maires. Je rappelle qu’on ne peut pas être maire et député à la fois. Moi ce sera vraiment mon seul mandat, je ne souhaite pas briguer un autre mandat. C’est le mandat parlementaire qui m’intéresse parce que aujourd’hui Emmanuel Macron a un programme qui est, en gros, on va gouverner par ordonnance, on va faire des réformes très importantes notamment sur le chômage, sur la retraite qui sont des piliers de notre modèle social. Il veut passer outre le parlement. Je crois que cela est très dangereux donc il faut des gens qui soient des vigies, qui soient capables de dire attention, qui soient capables de tirer la sonnette d’alarme quand ça ne va pas. S’il y a des bonnes mesures, évidemment je les soutiendrai. Si Emmanuel Macron diminue le nombre d’élèves par classe, bien sûr je soutiendrai mais par contre la réforme de l’assurance chômage ou de la retraite, je ne soutiendrai pas" explique la candidate socialiste.

"c’est pitoyable d’avoir comme priorité de faire battre une députée de gauche sortante"

Dans les rangs d'En marche, certains appellent à faire battre Aurélie Filippetti. "Je trouve que c’est un petit peu pitoyable d’avoir comme priorité de faire battre une députée de gauche sortante, surtout quand on appartient à une majorité municipale, avec Dominique Gros, qui est une majorité socialiste. Si c’est ça leur objectif, on va donner cette circonscription au Front national. Est-ce que c’est vraiment cela l’objectif ?" répond Aurélie Filippetti.