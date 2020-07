Aurélien Colson "L'accent de Jean Castex ? On a en France une culture politique où l'on aime mépriser"

Connaissez-vous la glottophobie ? Il s'agit de la discrimination d'une personne sur la base de son accent. Et s'il y a bien une personne qui est la cible de ces attaques depuis une semaine maintenant, c'est Jean Castex, le nouveau Premier Ministre et maire de Prades (Pyrénes-Orientales). Un élu qui n'a pas l'accent pointu mais gersois. Dans le Gard, voilà un homme qui le connaît bien : Aurélien Colson est professeur de Sciences Politiques à l'Essec, et adjoint au maire à Redessan. Jean Castex a été son maître de conférence à Sciences Po, Aurélien Colson est ensuite devenu son assistant. Et il l'a par la suite aidé quand Jean Castex présidait un établissement d'accueil pour des enfants en situation de handicap.

Aurélien Colson n'est pas très étonné que l'accent du chef du gouvernement soit à ce point moqué. C'est très français selon lui : "ça fait partie d'une culture politique française très ancrée, explique-t-il ce vendredi matin dans le 7h50 de France Bleu Gard Lozère. Je vais citer _Edgar Pisani_, qui a été le plus jeune Préfet après la Seconde Guerre Mondiale (NDLR : résistant de la première heure. Il a été proche de Charles de Gaulle jusqu’en 1967 et de François Mitterrand à partir de 1974). Il disait "L'Etat c'est le mépris". C'est terrible de devoir dire ça. On a en France une culture politique qui puise loin, qui remonte jusqu'à un héritage monarchique dans lequel on aime bien mépriser. Et on va mépriser sur tout, sur l'origine des gens, sur la manière dont ils se tiennent et la manière dont ils parlent. Donc ceux qui pensent ne pas avoir d'accent mais qui en fait en ont un, vont se permettre de mépriser ceux qui ont un accent qui se distingue du leur".

"C'est un homme d'une très grande authenticité. Son accent n'est pas du tout le signe d'une supposée incompétence. Il est extrêmement compétent, extrêmement travailleur" Aurélien Colson

Aurélien Colson ne tarit pas d'éloges sur Jean Castex." Dans la quadruple crise qu'on connaît actuellement, crise sanitaire, sociale, économique et écologique, on a besoin de quelqu'un qui se bouge et qui connaît son métier". Les critiques qui fusent et se multiplient sur son accent ? "ça fait beaucoup et c'est totalement déplorable. Si notre République en est à un moment où on juge ses responsables non pas sur ce qu'ils réussissent, ni même sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils disent, mais sur "comment " ils le disent, c'est vraiment le degré zéro, voire le degré moins 15, de ce dont on a besoin."