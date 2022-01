Aurélien Pradié dénonce "un opportunisme misérable" après le ralliement de Guillaume Peltier à Zemmour

Guillaume Peltier, ancien vice-président du parti Les Républicains a annoncé ce dimanche son ralliement à Eric Zemmour. Le député du Lot et secrétaire général LR Aurélien Pradié a fustigé ce choix.

Guillaume Peltier, député du Loir-et-Cher et ancien vice-président LR, rejoint les rangs d'Eric Zemmour.Il l'a annoncé ce dimanche. Il sera même porte-parole de sa campagne. Une décision qui fait réagir sa désormais ex-famille politique. Et notamment le député du Lot et secrétaire général du parti Aurélien Pradié.

"Trahir pour mieux se vendre"

Dans un tweet, Aurélien Pradié explique que "Peltier fait ce qu’il a toujours fait: trahir pour mieux se vendre. Ce n’est en rien du courage. En rien des convictions. C’est l’opportunisme le plus misérable. Zemmour choisit pour porter sa parole un individu qui ne porte aucune conviction. Tout ce que les Français détestent."

Après cette annonce, Guillaume Peltier se met "en retrait" de LR. Passé par l'extrême droite, et notamment le Front national de la jeunesse, avant de rejoindre l'UMP en 2009, il a été démis de sa fonction de vice-président du parti après des propos favorables à Éric Zemmour début décembre.

Il est désormais exclu des LR annonce Christian Jacob.