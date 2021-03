Aurélien Pradié, député du Lot, candidat Les Républicains aux régionales en Occitanie

C'est la fin du suspens. Après des semaines de tergiversations, le député du Lot Aurélien Pradié annonce sa candidature pour les élections régionales de juin prochain. Le secrétaire général du parti Les Républicains l'annonce à La Dépêche du Midi. Il sera face à la présidente socialiste sortante Carole Delga, donnée favorite dans les sondages. L'écologiste Antoine Maurice et le frontiste Jean-Paul Garraud ont également annoncé être candidats.

"Ce n'est pas le moment de se dérober." — Aurélien Pradié

"Je considère que la politique est une affaire de courage. Je sais que la bataille sera difficile, mais je ne suis pas un capitaine de temps calme. Ce n'est pas le moment de se dérober, c'est au contraire le moment de se retrousser les manches et d'y aller. Et si moi je reste planqué, alors, oui, progressivement, les électeurs qui ont envie de rompre avec la gestion socialiste de la Région finiront par se jeter dans les bras des uns et des autres. C'est donc le moment de dire qu'une droite courageuse et populaire tient le drapeau", dit-il dans l'interview accordée au journal.

Aurélien Pradié dit vouloir faire de l'Occitanie "la première région innovante de France". Il veut que la Région "protège davantage les plus fragiles, ceux qui ont basculé dans la pauvreté, ceux qui vivent le handicap ou encore les femmes et les enfants vulnérables".