Handicap : "cette proposition de loi permettra de passer des paroles aux actes" assure Aurélien Pradié

Le député du Lot et secrétaire général Les Républicains, Aurélien Pradié est l'invité de France Bleu Occitanie. Le conseiller régional et figure de la droite en Occitanie fait le point dans cette année de présidentielle. Il présente aussi son projet de loi sur le handicap.

Tout d'abord, vous saluez sur Twitter la mémoire de Bernard Tapie qui est décédé hier. Est-ce que c'est un homme qui vous a inspiré ?

Je ne peux pas dire qu'il m'ait inspiré : car ce n'est pas du tout ma génération, ni politique ni personnelle. Mais en revanche sur la fin de sa vie, ce qui m'a beaucoup inspiré, quoiqu'on pense de Bernard Tapie, qui n'était pas un homme parfait à tout égard, ce qui m'a inspiré à la fin de sa vie, c'est les leçons de courage qu'il a pu donner à tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont battus face à un cancer et rien que ça, ça mérite d'être salué.

Aurélien Pradié, vous avez rendez-vous à Matignon ce lundi matin pour parler à Jean Castex de la proposition de loi que vous allez défendre jeudi à l'assemblée. Elle porte sur le handicap, l'un de vos chevaux de bataille. Qu'est-ce que vous voulez changer sur l'allocation aux adultes handicapés ?

Le sujet du handicap est un sujet majeur. Pour moi, il est au cœur de mon engagement politique. C'est la troisième loi que je porterai en mon nom, à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale, c'est un fait assez rare pour un député.

Si j'ai voulu le faire sur le handicap, parce qu'on pense souvent que c'est un petit sujet qui ne concerne que les personnes en situation de handicap, alors que c'est un sujet de transformation de toute la société et des grands messages de la République que l'on veut adresser aux plus fragiles.

Sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH), aujourd'hui, il y a une grande injustice. Lorsque vous bénéficiez d'une AAH, elle vient de compenser le fait que vous ne pouvez pas travailler lorsque vous avez un handicap lourd. Lorsque vous vous mettez en couple, cette allocation est diminuée.

C'est une sorte de prix à l'amour lorsque vous êtes en situation de handicap. Se mettre en couple, c'est perdre une partie de son allocation handicapé - Aurélien Pradié

C'est une injustice qui est dénoncée par tout le monde depuis de nombreuses années et sur laquelle pour l'instant, nous n'avons pas avancé. Y compris parce que le gouvernement ne le voulait pas. Et j'ai souhaité par cette proposition de loi corrige cette injustice qui concerne quelques milliers de nos concitoyens.

Mais dans son dernier budget, le gouvernement a créé un abattement sur les revenus du conjoint, ce n'est pas suffisant donc ?

Je vous parle d'une injustice de principe. Quelle est cette raison qui fait qu'aujourd'hui si vous êtes en situation de handicap, on réduirait votre allocation? C'est une atteinte à votre indépendance, y compris pour les femmes qui sont très concernées.

L'abattement fiscal, c'est une autre affaire, ça n'a rien à voir : on ne traite pas une telle injustice avec un abattement fiscal. Ca c'est une mesure de technocrates et moi, je ne suis pas un technocrate.

Autre point de votre proposition, vous voulez élargir la prestation de compensation du handicap, qui permet de financer la perte d'autonomie. Elle revient à 300.000 bénéficiaires, vous voulez l'élargir à quels autres handicaps ?

Aujourd'hui, une personne qui est en situation d'autisme, une personne en situation de maladie psychique, ne peut pas prétendre à ce dispositif qui permet d'avoir une aide humaine au quotidien pour accéder à l'autonomie.

Il y a une raison à cela parce que depuis de nombreuses années, ces formes de handicaps notamment l'autisme on les connait mieux. Mais il faut que les outils soient mieux adaptés. Donc là encore le président de la République, le Premier Ministre ont annoncé depuis des années qu'ils allaient augmenter le périmètre de la prestation de la compensation du handicap, pour toucher les autistes et les familles d'autistes.

Mais pour l'instant, nous ne sommes pas passés aux actes et cette proposition de loi permettra de passer des paroles aux actes.

Aurélien Pradié, est-ce que vous savez si les élus de la majorité vont vous soutenir sur cette proposition de loi ?

Pour l'instant, lors du dernier passage en Commission, ils ne m'ont pas soutenu. Tous les groupes d'élus d'opposition m'ont soutenu, tous, sans exception : les groupes de gauche avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord ont soutenu la proposition. Les seuls qui ne l'ont pas fait, ce sont les représentants de la majorité présidentielle.

Je vais leur rappeler aux uns et aux autres que sur un sujet aussi important que le handicap que sur ces questions de handicap, on a pas le droit d'avoir des propositions sectaires et partisanes.

Alors justement sur la politique, la présidentielle est dans six mois. Votre parti, Les Républicains, se réuniront en Congrès le 4 décembre afin de désigner le candidat qui représentera la droite. Vous soutenez qui, vous, Aurélien Pradié ?

Je vais jusqu'au 4 décembre faire confiance aux adhérents pour qu'ils désignent notre candidat. Je suis secrétaire général de ma famille politique. Mon rôle aujourd'hui, c'est de conserver une forme de neutralité envers les différents candidats. J'avais mon candidat c'était François Baroin et il n'est pas candidat aujourd'hui.

Je laisse chacun faire ses preuves jusqu'au 4 décembre pour savoir qui a le plus de chance de rassembler les Français - Aurélien Pradié

Michel Barnier est venu pour soutenir pour les régionales, Xavier Bertrand m'a soutenu, Valérie Pécresse et Eric Ciotti aussi. Tous sont des amis politiques, je leur fais une grande confiance, ils ont des talents. Mais il faut que nous trouvions celui ou celle qui nous emmener vers la victoire électorale. Et surtout qui va nous permettre paraitre de nous rassembler les Français qui espèrent que nous puissions créer une alternance.