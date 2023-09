"Autonomie à la Corse" : Et maintenant ?

"Il y a une ouverture, mais tout reste à faire". La réaction de Gilles Simeoni résume parfaitement le chemin qui nous sépare d'une révision de la Constitution nécessaire à la validation de cette autonomie à la Corse dessinée par Emmanuel Macron. Première étape donc : des indépendantistes à la droite, en passant par la majorité territoriale, la recherche d'un accord sur la base des propositions élyséennes.

La majorité des 3/5èmes du Parlement

Concilier le projet "Autonomia" et le projet d'Un Soffiu Novu, à mille lieues l'un de l'autre, l'un prônant un pouvoir législatif plein et entier, l'autre un simple pouvoir d'adaptation. La tâche ne sera pas aisée, d'autant que le président de la République, dans ses déclarations, propose une sorte d'entre-deux, assez flou. "Nous sommes très loin de la délibération du 5 juillet", selon Paul-Félix Benedetti, chef de file de Core in Fronte. Idem concernant les fameuses lignes rouges, elles tomberaient, mais, que ce soit sur la langue ou le foncier, le chef de l'Etat s'est empressé de borner les marges de manœuvre.

Ensuite, si accord il y a, ici, et avec Paris, restera à consulter les Corses et puis réunir une majorité des 3/5èmes du Parlement pour réviser la Constitution, autre obstacle, pas le moindre, à franchir.