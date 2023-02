Avenir institutionnel de la Corse : Emmanuel Macron presse le pas

C'est un invité surprise et de taille qui s'est invité au début du troisième comité stratégique relatif à l'avenir institutionnel de la Corse ce vendredi 24 février, place Beauvau. Emmanuel Macron a été accueilli à la grille par le ministre de l'Intérieur. Le chef de l'Etat est venu tout spécialement rencontrer les élus corses. Le bruit d'une possible venue de sa part courait depuis la veille de cette journée, marquant la reprise du processus de dialogue entre la Corse et Paris.

ⓘ Publicité

Aux élus corses, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait "pas de tabou" ni de "solution prédéterminée" sur l'avenir institutionnel de la Corse, et qu'il était prêt à inscrire d'éventuelles évolutions dans son projet de réforme de la Constitution "après l'été". Le président de la République a toutefois réitéré deux "lignes rouges" : le maintien de "la Corse dans la République" et "le refus de créer deux catégories de citoyens".

Des propositions "avant l'été"

Selon l'Elysée, une nouvelle rencontre est déjà prévue entre Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur, et les élus corses "avant l'été" pour "faire le point sur les propositions" pouvant s'inscrire dans le projet de réforme de la Constitution que doivent formuler les élus insulaires.

"Tout le monde ne [sera] jamais d'accord à 200%", a insisté le chef de l'Etat, mais chacun doit "dépasser ses réticences" et "sortir de ses préjugés" pour "bâtir l'avenir de la Corse dans la République", a-t-il conclu avant de quitter Beauvau peu après 11 heures.

"L'Etat n'a jamais été aussi ouvert"

"L'Etat n'a jamais été aussi loin dans la réforme constitutionnelle qu'il propose aux Corses", a affirmé Gérald Darmanin à l'issue de la réunion, qui s'est terminée aux alentours de 16h30. "Le passé est un peu passé parce que des décisions de justice ont été rendues récemment", poursuit le ministre de l'Intérieur en référence à l'aménagement en semi-liberté des peines de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac.

Le ministre de l'Intérieur a également reconnu que les discussions sur l'avenir institutionnel de la Corse pourraient aboutir à "une réformette" s'il n'y avait "pas de changement constitutionnel". Il faut donc être prêt, insiste Gérald Darmanin. "Le calendrier est serré", poursuit-il, précisant que les élus corses doivent transmettre leurs propositions "avant le 14 juillet" et que, d'ici là, ces derniers ont "45 jours" pour faire des propositions sur le foncier.

Le ministre a également considéré que la présence surprise d'Emmanuel Macron, dans la matinée, démontrait que "l'Etat prend ça extrêmement au sérieux". "Nous avons aujourd'hui un horizon qui s'éclaircit", a-t-il conclu.

Les réactions des élus corses

"Le processus a été mis au bon niveau politique", réagi Gilles Simeoni à la sortie de ce troisième comité stratégique. Le président du Conseil exécutif de Corse souligne deux paroles fortes du président de la République : "Il a entendu le besoin de reconnaissance d'une langue, d'une histoire et d'une culture. Nous ajoutons, d'un peuple. Deuxièmement, qu'il était important de réinscrire la Corse dans son destin méditerranéen et que cela contribuerai notamment à dédramatiser la question institutionnelle".

Paul Quastana souligne, lui aussi, la symbolique dans la présence d'Emmanuel Macron. "Ca devient plus précis, plus cadré, en un mot plus efficace", félicite l'élu de Core in fronte. Une présence également soulignée par Jean-Christophe Angelini, d'Avanzemu, qui confirme que les "propos tenus relancent le processus". Le député de la première circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani, salue quant à lui "un signal positif" délivré par le président de la République au cours de cette "journée de travail intense".

Sur Twitter, le député de la Corse du Sud Laurent Marcangeli se projette sur les rendez-vous à venir et affirme qu'il proposera "d’ici trois mois [ses] ambitions pour la Corse de demain", parmi lesquelles figurent "le mot autonomie", "des investissements stratégiques" à "sacraliser". "Les agissements voyoucratiques doivent être punis", ajoute-t-il.

Le co-président du groupe Un Soffiu Novu, Jean-Martin Mondoloni, se veut positif sur la "capacité collective à saisir cette chance" malgré la courte période permettant de saisir la "fenêtre de tir constitutionnelle". "Si nous n'en sommes pas capables, c'est à désespérer de tout", conclu-t-il.

Enfin, Josepha Giacometti, de Corsica Libera, dit rester "sur la réserve" : "Le statut de résident reste un élément incontournable auquel nous ne renoncerons pas", affirme-t-elle.

Un rendez-vous important

Le président du Conseil exécutif et la présidente de l'Assemblée de Corse, ainsi que deux représentants par groupe politique, les parlementaires insulaires, les maires de Bastia, d'Ajaccio et les deux présidents d'associations des maires se sont remis autour de la table ce vendredi. Pour ce troisième comité stratégique, les thèmes abordés ont été la poursuite des discussions sur les différents statuts d'autonomie ; et le foncier et l'urbanisme, qui pourraient faire ressurgir la ligne rouge du statut de résident.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se dit dans l'attente du projet des élus insulaires et de l'exécutif. Gilles Simeoni, le président, lui assure "être prêt" dans tous les domaines : foncier, fiscalité, langue... Reste à savoir si la méthode de travail et de concertation dévoilée fin janvier permettra aux élus insulaires de parler d'une même voix. Les discussions doivent durer 6 mois maximum afin de pouvoir intégrer la réforme constitutionnelle de 2024. Par ailleurs, le calendrier des réunions avec Paris va désormais s'accélérer. Le rythme de réunion initialement fixé à toutes les 6 semaines a été ramené à une fois par mois.

Contexte différent

Cette reprise des discussions se fait donc en grande pompe, après 5 mois de suspension, pendant lesquels "le climat n'était pas favorable aux échanges" , avait expliqué Gérald Darmanin en annulant deux visites consécutives sur l'île. La première annulation, en octobre 2022, avait été provoquée par le refus d'aménagement de peine de Pierre Alessandri, fin septembre, et la suspension de session de l'Assemblée de Corse , "en signe d'indignation solennelle".

La deuxième annulation s'inscrivait de le contexte de tension lié aux vagues d'arrestations dans les milieux nationalistes. Mais, ce jeudi 23 février, à la veille du rendez-vous entre les élus corses et le gouvernement, la chambre d'appel d'application des peines antiterroriste a fait droit à la demande de semi-liberté probatoire d'Alain Ferrandi, 3 semaines après avoir validé celle de Pierre Alessandri .