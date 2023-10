Autonomie de la Corse, la course d'obstacles de Gilles Simeoni

De la famille nationaliste à la droite insulaire en passant par la représentation nationale, Gilles Simeoni a six mois pour convaincre le plus largement possible et obtenir un consensus autour d'un projet "d'autonomie à la corse" pour reprendre les mots du Président Macron au sein de l'hémicycle de l'Assemblée de Corse jeudi dernier. Un défi pour le président de l'exécutif qui ce mardi s'est montré confiant sur nos ondes.

"Le Président de la République a fait un pas immense"

Pas de peuple, pas de langue, pas de statut de résident corse, malgré l'absence de tous ces termes dans l'allocution d'Emmanuel Macron le 28 septembre dernier à l'Assemblée de Corse, Gilles Simeoni évoque un pas immense de la part du Président de la République en faveur de l'évolution institutionnelle de la Corse.

Le président de l'exécutif, invité ce mardi de l'émission politique de RCFM Vinti Minuti, est revenu sur ce discours, il a notamment évoqué l'absence de « lignes rouges » dans la seconde phase du processus de discussions avec Paris et l'ouverture du champ des possibles à présent selon lui.

« Nous savions depuis le début que la notion de peuple Corse ne peut pas être intégrée dans la Constitution, y compris pour le peuple kanak et y compris dans le cadre d'un processus d'autodétermination qui a été reconnu au peuple kanak, il n'a pas été fait référence dans la Constitution à un peuple kanak. » a expliqué Gilles Simeoni, avant de préciser « Par contre, en annonçant, comme l'a fait le Président de la République, qu'il était prêt à ce que l'article ou le titre de la Constitution consacré à la Corse mentionne expressément une communauté historique, culturelle et linguistique, autrement dit le peuple Corse auquel nous continuons à croire et dont nous continuons à demander la reconnaissance, en faisant ce pas qui est un pas immense vu depuis Paris, le Président de la République a ouvert la voie à une reconnaissance constitutionnelle juridique de ce que nous sommes collectivement et il a permis également de construire un socle à partir duquel nous pourrons développer certaines demande de droit, par exemple dans le domaine linguistique. S’il y a une communauté linguistique historique et culturelle, il y a également à mon sens un statut et un statut pour la langue. »

"Il n'y a pas de risque de contagion aux autres régions",

Après ce discours d'Emmanuel Macron en faveur de l'autonomie de la Corse, l'idée a fait son chemin parmi les autres régions de France, le président de la région Bretagne a notamment exprimé le souhait d'obtenir "la même chose". Un risque de contagion relayé par la presse Européenne et qui pourrait compromettre le processus en cours entre Paris et la Corse. Un risque que le président de l'exécutif de Corse a balayé ce mardi. « Nous ne sommes pas une région à forte identité de France, nous ne sommes pas non plus une région ou un département d'outre-mer. Nous ne sommes pas la Nouvelle Calédonie, nous sommes la Corse avec son histoire, sa langue, sa culture et son peuple et la Constitution doit le reconnaître. » a plaidé Gilles Simeoni, détaillant « il y a aujourd'hui une triple singularité, une légitimité historique, notre histoire, y compris constitutionnelle, l'indépendance au 18ème siècle, le fait d'avoir ouvert la voie dans le siècle des Lumières avec la première constitution écrite, le combat qui a été mené depuis 60 ans n'existe nulle part ailleurs en France, il y a une légitimité démocratique aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, à Paris, chez les Jacobins, à 3 reprises, et chaque fois avec plus de force en 2015, 2017, 2021, les Corses se sont exprimés clairement en faveur de listes nationalistes, 70% des voix et dernier point, nous sommes une île de Méditerranée, il n'y a pas d'exemple identique ou similaire France. »

Consensus politique à trouver, compétences et pouvoir normatif à préciser, il en a également été question avec Gilles Simeoni dans Vinti Minuti à retrouver en intégralité ⬇ .