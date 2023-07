Autonomie de la Corse : la majorité joue la convergence à tout prix

La session extraordinaire de l’Assemblée de Corse dédiée à l’évolution institutionnelle de l’île s’est ouverte, ce mardi 4 juillet, par un discours en faveur de l’union de sa présidente. "N’ayez pas peur", a lancé Marie-Antoinette Maupertuis, appelant à "la responsabilité" de tous les élus. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a ensuite longuement insisté sur l’Histoire de la Corse et l’importance de cette session, résumée en une volonté de "créer une société du droit, du respect, de la tolérance et tout simplement du bonheur".

Dans son propos, le président de l’exécutif s’est inscrit dans une longue tradition historique depuis 1755 et la diète instituant que le « peuple corse doit rester maître de lui-même ». Tissant le fil d’une histoire « tumultueuse », faite de « sang et de larmes », il a posé deux curseurs contemporains : deux assassinats, celui du préfet Claude Erignac, en 1998 et celui d’Yvan Colonna, l’un des hommes condamné pour son homicide, mortellement agressé en prison au printemps 2022 . Son assassinat avait déclenché des émeutes conduisant le ministre de l’Intérieur à proposer l’ouverture d’un processus politique en vue de l’autonomie.

Citant l’Evangile, « Heureux les artisans de la paix », avait réitéré Gerald Darmanin à Ajaccio le 6 février 2023 , le jour du 25e anniversaire de l’assassinat du préfet Erignac. Pourtant, le processus de discussion entre la place Beauvais et la délégation insulaire a été émaillé de doutes et de déceptions. Sept mois d’errance qu’a dénoncé l’opposition, condamnant le fond et la forme de l’action de Gilles Simeoni.

Arracher une "convergence"

Le président Simeoni joue son va-tout aujourd’hui pour arracher la convergence de l’assemblée de Corse, alors que 7 copies, au total (dont 6 à l’assemblée de Corse) pourraient être présentées au ministre de l’Intérieur. Sa feuille de route est censée remonter jusqu’à l’intérieur et à l’Elysée avant le discours du président de la République du 14 juillet. L’idée est de se raccrocher au wagon kanak avant juin 2024 dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Ce pour inscrire la spécificité dans la Constitution avec un titre dont découlerait une loi organique.

Gilles Simeoni a présenté les grandes lignes de son rapport sur l’autonomie qui a pour but de doter la Corse d’une capacité législative. Avec la clé, un référendum. Mais la copie siméoniste qui se réfère au peuple corse et à l’autodétermination ne risque pas d’emporter le soutien de la droite insulaire. Celle-ci entend présenter trois copies : celle du groupe Un Soffiu Novu, portée par l’un de ses leaders, Jean-Martin Mondoloni, mais aussi celle, dissonante, de Pierre Ghionga, plus à gauche. Enfin, le député Laurent Marcangeli fera lui aussi ses propres contributions au gouvernement.

Côté nationalistes, le groupe Core in Fronte a présenté des propositions mais soutiendra la démarche de l’exécutif, même si des réserves ont été émises au plan de la méthode, là encore. Paul-Félix Benedetti espère un « consensus » sur les fondements d’une « base programmatique et démocratique ».

Ne pas reproduire "un jacobinisme local"

Pourquoi une autonomie à marche forcée, demande Jean-Christophe Angelini (Avanzemu) qui estime que l’on n'est qu’au début de ce parcours ? Le groupe autonomiste, émanation du PNC à l’assemblée de Corse, entend proposer son projet qui ne veut pas reproduire un « jacobinisme » local. Des tractations ont eu lieu entre Femu a Corsica et le PNC : deux réunions en petit comité ont dans la semaine précédent cette session extraordinaire, mais elles n’ont pas abouti à un projet commun.

La réserve est plus grande chez Corsica Libera dont la voix est portée dans l’hémicycle par Josepha Giacometti-Piredda (non-inscrite). Le mouvement indépendantiste ne croit pas au caractère historique de ce processus.

Le groupe de la majorité, via Jean Biancucci et Romain Colonna a, sans surprise, indiqué que l’autonomie est l’alpha et l’omega de l’avenir politique de l’île

Tous les groupes ont insisté sur l’idée de privilégier la « diversité », ce qui promet une journée politique entrecoupée de réunions entre les élus qui seront interdites à la presse. L’enjeu est, pour Gilles Simeoni, de solder le conflit corso-français et de définir une "nouvelle relation avec la France, l’Etat, la République".