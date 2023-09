Autonomie de la Corse : le député Laurent Marcangeli se dit "prêt à faire des concessions raisonnables"

"Il n'y a que par le consensus que le processus d'autonomie de la Corse trouvera une issue positive". C'est l'appel lancé ce samedi par Laurent Marcangeli et son suppléant à l'Assemblée nationale, Xavier Lacombe. Le député de Corse du Sud et le maire de Peri tenaient une réunion publique pour tirer le bilan de l'année de parlementaire et revenir sur la visite de Gérald Darmanin et sur les discussions avec Paris.

"Nous devons trouver un consensus, mais pas à n'importe quel prix", estime le député Horizons, précisant que "jamais le Sénat n'acceptera" la proposition faite par la majorité territoriale à travers l' adoption d'une délibération sur le statut d'autonomie le 6 juillet dernier. "Je suis prêt à faire des concessions raisonnables. Je vais dire à Gilles Simeoni que je suis prêt à travailler avec lui", poursuit Laurent Marcangeli.

