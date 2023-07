Autonomie de la Corse : les groupes présentent leurs projets

Après une longue matinée de débats en ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée de Corse dédiée à l'évolution institutionnelle de l'île, chaque contributeur a présenté son projet, en réponse au rapport Autunumia. Pierre Ghionga (Un soffiu novu) et Josepha Giacometti (non-inscrite) ont également produit leurs propres copies. "Je ne vois rien d’irréconciliable" dans les différentes propositions qui sont faites, a conclu le président du conseil exécutif de Corse, avant de se retirer en conférence élargie des présidents.

Premier à présenter son texte, diamétralement opposé à celui de la majorité siméoniste, le chef de l’opposition de droite Un Soffiu Novu a rappelé sa volonté d’une reconnaissance du "fait métropolitain" et de sa "singularité". Jean-Martin Mondoloni souhaite "créer les conditions pour lever tous les obstacles mécaniques pour que ce pouvoir fonctionne" et "réaffirmer" la spécificité corse, via un titre" et non un article.

Titre ou article ?

Favorable à un titre également, Jean-Christophe Angelini l’argumente par un "choix politique et juridique de fond". Se positionnant pour "une autonomie de projet, adossée à une autonomie fiscale", le chef de file d’Avanzemu estime qu’il reste des compétences exclusives à affiner, et pose la question de la "suffisance financière" en vue d’un referendum.

Au-delà de ces considérations, Paul-Félix Benedetti et Core in fronte proposent 25 points pour établir les compétences génériques "dans la vie de tous les jours". Mais surtout il veut ancrer deux principes : un "pacte de paix", qui serait une "réparation historique", et un" droit à l'autodétermination".

Josepha Giacometti (non-inscrite), voix de Corsica Libera, quant à elle, ne voit pas l'indice d'un processus historique, et s'interroge : "quel corps électoral pour le futur referendum sur l'autonomie ?". Elle souhaite également une inscription "sans équivoque, sans limite de date ou de durée" de l’arrêt des poursuites pénales contre les militants nationalistes.

Enfin, Pierre Ghionga pose une autonomie qui "n’est pas une étape mais un aboutissement" avec "un redécoupage territorial à la clé". Voix cette fois dissonante du groupe Un Soffiu Novu, le giacobbiste place en priorité la nécessité d’un transfert de compétences dans le domaine de la santé, comme "condition sine qua non si nous voulons un CHU".

"Rien d’irréconciliable", pour Gilles Simeoni

Revenant sur les différentes propositions de "pouvoir d’adaptation" face à celle de la majorité d’un pouvoir législatif, Gilles Simeoni a estimé qu’il ne voyait "rien d’irréconciliable" dans les différentes propositions entendues, avant de répéter la nécessité de clarté et de convergence pour s’offrir les "chances de se faire entendre par Paris". Une conférence élargie des présidents discute des modalités du texte pour aboutir à une convergence. Fumée blanche ou fumée noire à l'issue de ce conclave ? réponse dans la nuit ou demain matin.