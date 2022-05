Autonomie, la Corse attend son heure à Paris

Annoncée avant le premier tour des élections législatives, la négociation, entre la Corse et Paris concernant l’avenir institutionnel de l’île, pourrait être ajournée.

Initiée dans le fracas de l'affaire Colonna, cette réunion promettait d'ouvrir les discussions sur la question de l'autonomie le 8 avril. Entre temps, le positionnement des nationalistes tapant à boulets rouges sur l'Etat a raidi la Macronie. Alors qu'un nouveau gouvernement doit être connu cette semaine, la Corse peut-elle encore s'asseoir à la table en fin de semaine ?

Un calendrier électoral en dents de scie

Une discussion devait réunir entre le 18 et le 20 mai les élus corses au ministère de l'Intérieur, l'idée, étant de poser la première pierre du cycle, mais avant de parler feuille de match il faut aussi choisir la composition de l'équipe : Présidents de l'Exécutif, de l'Assemblée, de groupes mais aussi parlementaires. Et là, le casting pourrait être un tantinet différent après les législatives.

Les nationalistes et la droite ont la tête dans la campagne et ne sont plus si pressés que çà de se rendre place Beauvau, le ministère de l’Intérieur qui ne donne pas signe de vie.

D'autre part, les oubliés de ce « Matignon bis » donnent de la voix. En tête le RN, sa présidente Marine le Pen a frôlé dans l'île les 60% à la Présidentielle mais n'y compte pas d'élu, Jordan Bardella ayant demandé que des membres du RN soient de la partie. Idem pour le STC qui veut forcer la porte des négociations pour porter une voix sociale.

Enfin, même si Gérald Darmanin disait s'engager pour le gouvernement, sera-t-il maintenu, lui et son monsieur Corse, Grégory Canal ? Ce flou politique semble indiquer que le calendrier de la Corse attendra, sauf si entre temps, la rue ou les élections changent la donne.