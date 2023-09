Autonomie : le rapport de l’assemblée de Corse est un "toboggan pour l’indépendance" selon Paul-Marie Bartoli

Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le statut actuel de la Corse, reconnaît Paul Marie Bartoli. Il faut le toiletter, le rendre plus efficient, dit-il, “mais on ne peut pas prendre un marteau pour écraser une mouche. Certes il faut adapter le règlement, mais, être capable de voter la norme, la loi, c'est une aventure extrêmement risquée”.

Et si demain, c'est le texte voté par l'Assemblée de Corse, le 5 juillet dernier, le rapport Autonomia, qui devait être soumis à une consultation pour avis, le maire de Propriano prendra l'initiative “de faire entendre la voix de la majorité silencieuse” pour dire non. "Ce rapport est l'antichambre de l'indépendance”, dit-il “et même c'est le toboggan de l'indépendance”.

Pouvoir normatif = dérives mortifères

"Imaginons que demain on ait le pouvoir de faire la loi”, poursuit le maire de Prupià, “avec la proximité qu'il y a dans l'île, avec les intérêts particuliers, avec les appétits qu'il y a ici, je suis convaincu que nous irions au-devant de difficultés importantes, y compris au niveau de l'équilibre de la société corse ; dérives qui peuvent être même mortifères", ajoute Paul Marie Bartoli.

Avec le pouvoir de décider de tout, ceux qui devront faire les choix seront soumis à des pressions considérables : “c'est déjà le cas aujourd'hui, en matière d'urbanisme, pour les maires que nous sommes... Et donc si demain on devait avoir la possibilité, par exemple, d'adapter ou même de faire une loi littoral Corse, qu'est-ce que ça donnerait ?”, interroge Paul-Marie Bartoli

Le problème Volotéa

Les turbulences autour de la futures DSP aérienne de la Corse n’ont pas échappé à Paul-Marie Bartoli. Sans faire de procès d’intention à la compagnie catalane, l’ancien président de l’Office des Transports de la Corse (2010-2015), il envisage déjà qu’elle soit écartée de l’appel d’offres : “dans ce cas-là, Volotéa va se retourner devant l'Union européenne et il y a un risque que le recours soit recevable... et s’il l’est, l'amende qui sera infligée à la collectivité de Corse sera terrible”, précise Paul Marie Bartoli.

Il évoque tout de même une solution pour sortir de l’impasse : “il faut qu’Air France et Air Corsica soient beaucoup plus compétitives. Les compagnies allemandes, qui ont le même nombre d'appareils et le même nombre de sièges à proposer, ont 320/330 employés. Ici, on est, je crois, à 700 et ça commence à peser trop, trop lourd”, conclut Paul-Marie Bartoli, conscient que ces paroles ne lui vaudront pas que des amis.

