Autonomie, le rapport qui gomme les lignes rouges ?

Présenté par son président, Romain Colonna, le document d'une centaine de pages réalisé en 4 mois et commandé par la conférence de coordination des élus insulaires vise à éclairer le concept d'autonomie. Mettant à contribution universitaires, fonctionnaires et politiques il établit que l'autonomie est quasiment la règle en Europe et en France où "la Corse fait figure d'exception" au regard de son insularité.

Une présentation intervenue à la veille du quatrième comité stratégique sur l'avenir institutionnel de l'île place Beauvau à Paris alors que la majorité nationaliste réclame une clarification politique de la part du gouvernement. « On nous a souvent fait le reproche notamment du côté du gouvernement de brandir l'autonomie tel un slogan, je crois que ce rapport vient invalider un certain nombre de choses, dégager un certain nombre de perspectives. Il était important, à partir de l'analyse technique, juridique et constitutionnelle, de s'inscrire dans le processus politique et de montrer ce qu'il était possible de faire et les évolutions envisageables » explique Romain Colonna, le président de la commission selon qui « si l'opposition devait demeurer, elle demeurait de nature politique et non pas d'un point de vue technique, juridique ou constitutionnel, nous avons essayé de faire la démonstration qu’il n'y avait pas un mur infranchissable et que nous pouvions, comparativement à ce qui se fait déjà dans le cadre constitutionnel français ou plus généralement dans les îles méditerranéennes et en Europe, aller vers un statut d'autonomie. »

Le modèle calédonien

Statut de résident, emploi local, fiscalité, langue les fameuses lignes rouges posées par le gouvernement se révèlent moins vives au regard des statuts de la Polynésie et de la Nouvelle Calédonie notamment selon ce rapport. Cette dernière représentant un modèle pour Romain Colonna qui évoque « un transfert de compétence tout à fait réussi depuis 25 ans et les accords de Nouméa » ainsi qu'un accord politique autour de la reconnaissance du conflit.

Un aspect politique qui doit également être pris en compte pour la Corse, comme la constitutionnalisation de certains fondamentaux afin d'éviter une perte de substance des compétences et permettre une appropriation du pouvoir législatif. « On voit que ce transfert de compétences a tout à fait fonctionné puisque le Congrès de Calédonie a pris depuis maintenant plus de 20 ans 259 lois, seules 5 ont été invalidées par le juge constitutionnel » détaille Romain Colonna, précisant que « tout transfert de compétences s’accompagne d'un point de vue humain, avec la formation des hommes et des femmes et un transfert de compétences fiscales, il ne saurait y avoir d'exercice de la compétence sans ressources budgétaires, fiscales et financières » ajoutant que « dans tous les statuts d'autonomie, le transfert de compétences ne veut pas dire la fin des aides exceptionnelles par exemple ou des plans structurants pour le territoire. »

L’autonomie la plus large possible

Présenté par le président de la commission des compétences législatives réglementaires et pour l'évolution statutaire de la Corse, Romain Colonna, le document d'une centaine de pages vise à éclairer le concept d'autonomie. © Radio France - Hélène Battini

"Toutes les compétences hors régalien ont vocation à être transférées à la CDC" indique pour sa part Gilles Simeoni, le président de l'exécutif selon qui « ce rapport démontre également que ce qui était présenté en début de processus comme des lignes rouges n'en sont pas véritablement dans la mesure où y compris dans le cadre de la Constitution française actuelle, il y a des statuts de résident qui sont reconnus, il y a des statuts d'officialité et de larges pratiques de langues qui ne sont pas le français qui sont reconnus ou encore des particularités d'accès à la propriété foncière identiques au statut de résident. »

L'autonomie existe mais alors un an après le lancement du processus dit de Beauvau et à la veille du quatrième comité stratégique à Paris, quelle autonomie souhaite la majorité territoriale ? « Le plus large possible » répond Gilles Simeoni, « un certain nombre de compétences qui sont des compétences régaliennes a vocation dans le cadre du statut d'autonomie à rester du domaine de l'État, toutes les autres à être transférées, soit immédiatement, soit progressivement à la collectivité de Corse. Cela doit être l'objet de la deuxième phase du processus, mais d'abord mettons nous bien d'accord dans les jours et les semaines à venir sur ce qu'est l'autonomie que nous souhaitons obtenir » détaille le président de l’exécutif qui présentera à la fin du mois en séance plénière à l'assemblée de Corse une proposition sur le type d'autonomie souhaitée via un Titre dans la Constitution, en ligne de mire la Dead line du 14 juillet fixée par le Président Macron.