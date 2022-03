Autonomie pour la Corse : Gérald Darmanin évoque un projet d'ici la fin de l'année

Gérald Darmanin s'est rendu en Corse ce mercredi 16 mars. Deux semaines après la tentative d'assassinat d'Yvan Colonna, le ministre de l'Intérieur a tenté de jouer la carte de l'apaisement. Il a accordé une interview à RCFM après avoir rencontré "les forces politiques, économiques et sociales" de l'île.

RCFM : Ce mercredi dans Corse matin, vous avez lâché le mot, "autonomie", mais vous avez aussi posé un préalable : le retour au calme. Dans la journée de mercredi, il y a eu des occupations de bâtiments publics et un communiqué du FLNC menaçant d'un retour aux armes. Les conditions aujourd'hui sont-elles réunies pour ce retour au dialogue?

Gérald Darmanin : Je crois qu'il n'y a aucun Corse, aucun Français qui accepte que la violence soit un mode d'action et de revendication. La Corse, le sait trop et les familles corses savent particulièrement que la violence entraîne malheureusement la violence et la fin d'un dialogue et l'avenir. Et pour la jeunesse qui manifeste, il ne peut pas y avoir d'avenir dans la violence. Il est donc évident qu'il ne peut pas y avoir de dialogue, de construction, de décisions prises lorsque des bombes agricoles sont envoyées sur des policiers ou des gendarmes. Je rappelle quand même qu'il y a 130 policiers ou gendarmes blessés.

Aujourd'hui, la situation est apaisée ?

Il est un peu tôt pour le dire. Je viens en Corse pendant trois jours, j'ai rencontré monsieur le Président Simeoni, les élus, y compris de l'opposition et les forces vives. Je constate que tout le monde est venu me rencontrer, tout le monde est venu dialoguer. On a terminé cette réunion, parfois avec des différences, mais en tout cas en s'écoutant, je pense que c'est un bon premier pas.

Valérie Pécresse vous accuse de céder à la pression de la rue, que lui répondez-vous ?

Je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne, je suis ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité de mon pays. Je suis là pour qu'il n’y ait pas de mort, ni du côté des manifestants, ni du côté des policiers. Je suis là pour faire avancer sur des dossiers sur lesquels Mme Pécresse et d’autres ont parfois été en responsabilité. Je rappelle d'ailleurs que c'est le Sénat, où les amis de Madame Pécresse sont en majorité, qui a refusé la réforme constitutionnelle proposé par le président de la République avec le mot "Corse". .Je crois donc qu'il faut que chacun regarde ses responsabilités. Je crois que les qualités d'un homme d'État ou d'une femme d'État, c'est justement de ne pas faire de la démagogie.

Que se passe-t-il si on retrouve des violences similaires à celles de dimanche dernier à Bastia ?

Je ne veux pas le croire. D'abord parce que l'État va faire la lumière sur l'ignoble tentative d'assassinat contre Yvan Colonna à travers trois moyens : les auditions parlementaires qui se déroulent aujourd'hui, l'enquête judiciaire confiée à un juge d'instruction et puis bien évidemment, par l'enquête administrative qui sera rendue publique la semaine prochaine par le Premier ministre. Je suis venu en tendant la main, en écoutant, en dialoguant et en disant que nous sommes allés assez loin dans ce qu'un ministre a pu faire jusqu'à présent dans la République, c'est-à-dire évoquer l'autonomie. Maintenant, il faut que nous discutions de ce qu'est cette autonomie.

C'est justement la question, vous dites "autonomie", reste à savoir ce qu'on met dedans. En droit, l'autonomie, c'est le pouvoir législatif

Bien sûr, c'est en partie le pouvoir législatif, c'est le pouvoir fiscal, c'est les compétences économiques et sociales, mais il y a beaucoup d'îles dans la Méditerranée, elles sont toutes autonomes. Je constate qu'elles ont des systèmes institutionnels très différents les unes des autres. J'ai proposé dans mon interview à Corse-Matin un statut à la polynésienne, mais peut-être que ce n'est pas ce que veulent les élus Corses. Je constate en discutant avec chacun des présidents de groupe qu'il y a des divergences de points de vue, ce qui est normal. Donc il faut qu'on commence le travail. Il y a les symboles, il y a les mots, ils ont été dits, maintenant il faut travailler sur le fond.

Il y a la question institutionnelle, il faut la définir mais il y a aussi les questions économiques et sociales. Je pense qu'il est très important de ne pas oublier les questions de logement, d'agriculture, de vie chère, de spéculation de sur-tourisme, de déchets, de transport.... Parce qu'on ne parlerait que la question institutionnelle. Il faut parler aux Corses aussi, directement, et aux services publics que l'on doit aux Corses; tant l'État que la Collectivité, qui a des compétences, et peut être qu'on peut améliorer le service public dans ces compétences.

Parler de statut à la polynésienne, c'est aller assez loin puisqu'il faudra une révision de la Constitution. Comment pouvez-vous garantir aujourd'hui qu'en cas de réélection, Emmanuel Macron aura une majorité suffisante pour y parvenir ? À moins que vous n'envisagiez un référendum ?

Je ne suis pas président de la République, mais ce que je sais, c'est que le président m'a chargé de faire cette proposition. Il m'a chargé de mener ces discussions et donc, si nous devions aller vers quelque chose qui serait une proposition de modification constitutionnelle, je le proposerai au président de la République.

Ensuite, il faut évidemment que tous ceux qui aujourd'hui crient au loup aient le sens des responsabilités lorsque les choses arrivent. Je ne veux pas croire qu’après des mois de discussion et de dialogue, alors que nous arriverions - je mets du conditionnel car c'est une possibilité qu'on puisse ne pas se mettre d'accord- alors que nous arriverions à un projet sans précédent pour la Corse et pour la République ainsi que pour la Corse, dans la République, qu'il y ait des gens qui jouent au pire. Ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas convenable.

Quel est le le calendrier d'ouverture des négociations autour de ce statut d'autonomie ?

J'ai proposé dès les quinze jours, trois semaines qui arrivent, que nous puissions commencer à nous revoir à Paris puisque je n'aurai pas le droit de me déplacer du fait de la période de réserve. On ne résoudra pas tout en une réunion bien évidemment, mais je propose de le faire, de commencer avant premier tour de l'élection présidentielle pour montrer que la parole donnée par le gouvernement, par le président de la République et par moi même soit sérieuse. La question serait compliquée et longue, mais on pourrait travailler tout l'été. Nous pourrons imaginer que d'ici la fin d'année 2022, nous ayons un premier projet à discuter ensemble.

Il y a l'autonomie et puis il y a un point de crispation; les prisonniers dits politiques. Pierre Alessandri et Alain Ferrandi demandent leur rapprochement depuis plusieurs années. Quand seront-ils rapprochés ?

Aujourd'hui, il y a les levées de leur statut de DPS. Ils ont eux-mêmes des rendez-vous judiciaires, notamment le 21 avril pour l'un d'entre eux, pendant lesquels ils demandent la liberté conditionnelle. Donc d'abord la question est de savoir quel est leur propre statut personnel, leur demande personnelle ?

Deuxièmement, il ne peut pas y avoir de rapprochement alors que des bombes agricoles ou des haches sont jetés sur des policiers et des gendarmes dans des familles . C'est ce qui s'est passé encore très récemment à Porto-Vecchio. Il peut pas y avoir de rapprochement s'il y a des violences qui amènent des policiers, des gendarmes, des pères de famille, des mères de famille à l'hôpital, dans des cas extrêmement graves. Donc le calme d'abord, et aussi la demande personnelle des détenus. Mais ce rapprochement est acté, il se fera et il se fera à la prison de Borgo où les travaux ont été entrepris avant la tentative d'homicide contre Yvan Colonna. Il faut que nous puissions regarder cela posément et désormais rapidement

Si ce retour au calme a lieu, est-ce que ça peut se faire avant avant le premier tour ?

Je l'ai dit le plus rapidement possible.

Comment s'est passée cette première journée avec les élus corses, avec les forces vives ? Est-ce que ça été constructif ?

Le président de la République m'a confié une mission difficile. D'abord par le contexte, mais aussi suite aux événements qui se sont déroulés et à la tentative ignoble contre Yvan Colonna. J'ai souhaité venir à la Collectivité de Corse et non à la préfecture, je constate que j'ai pu le faire. J'ai rencontré le président Simeoni longuement avec qui je suis déjà plusieurs fois entretenu par téléphone auparavant. Tous les élus étaient présents, des groupes représentés à l'Assemblée, y compris les nationalistes. Nous avons échangé avec l'ensemble des forces vives, y compris celles les plus opposés au gouvernement. Je les ai entendues, et notamment celles de la jeunesse. Donc je crois que c'est une première journée de dialogue. Paris ne s'est pas fait en un jour, la Corse s'est pas faite en un jour. Je respecte profondément la culture, la langue, l'identité de la Corse et c'est par ce respect réciproque que nous pourrons avancer, pourvu que d'autres journées ressemblent à celles-ci.