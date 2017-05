Autoroute A45 : le dossier est déjà sur le bureau du ministre Nicolas Hulot

A peine le gouvernement nommé, le député de Givors Georges Fenech et le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau ont tous les deux interpellés les nouveaux ministres et notamment Nicolas Hulot. La pomme de discorde : une nouvelle fois l’autoroute A45 entre Saint-Étienne et Lyon.

Le premier à tirer, c’est le député de Givors, Georges Fenech. Jeudi, à peine Nicolas Hulot nommé, il lui a envoyé une lettre très claire. "Monsieur le ministre, un geste symbolique de votre part serait de suspendre le projet d’A45. Un projet destructeur pour l’environnement, inutile et coûteux."

Faute lourde

Ce qui a visiblement irrité le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdiau qui lui aussi a tout de suite envoyé un courrier à Nicolas Hulot. "Tenter de vouloir remettre en cause aujourd'hui la réalisation de l'A45 relève de l'inconscience et d'une faute lourde politiquement, économiquement et en termes de sécurité pour les concitoyens que les élus sont censés représenter en faisant abstraction des intérêts particuliers." Un courrier que le maire ligérien a aussi envoyé au ministre de l'économie, son "ami" Bruno Le Maire.

L'avis du Conseil d’État attendu

Une passe d’armes en tout cas pas du tout anodine alors que le Conseil d'État devrait se prononcer d'ici quelques jours sur ce dossier de l’A45.