Autoroute A45 : Nicolas Hulot souhaite "se faire sa propre opinion et recevoir les différents acteurs"

En visite à Lyon, le ministre de l'environnement est revenu sur le projet d'autoroute A45 entre Saint-Étienne et la métropole lyonnaise. Sur ce dossier, il veut se "donner le temps", mais rappelle que "les enjeux du XXe siècle ne sont peut-être pas ceux du XXIe".

Le projet d'autoroute A45 est sur la table du Conseil d'État depuis mardi dernier. En cas d'avis favorable de l'institution (la décision doit être rendue la semaine prochaine) sur ce projet à 1.2 milliards d'euros, le dossier sera transmis au Premier ministre Édouard Philippe mais ce serait le ministère de la Transition écologique et solidaire de Nicolas Hulot qui devrait trancher.

L'ancien présentateur d’Ushuaïa se savait évidemment attendu sur cette question qui divise entre Loire et Rhône et dont on lui prête une position d'opposant. "Dans tous les départements de France, il y a des projets complexes avec des points de vue très différents, mais avec une sincérité de chaque côté sauf que tout le monde n'a pas la même grille de lecture", a expliqué Nicolas Hulot en préambule.

Je vais évaluer la pertinence des arguments des uns et des autres et évaluer les situations juridiques" - Nicolas Hulot

Sur l'autoroute A45, le ministre veut surtout se donner le temps : "c'est l’urgence qui nous tue dans tout", a-t-il lâché. Pour les porteurs du projet, notamment du côté de l'agglomération stéphanoise et de la Région, qui disent attendre depuis plus de 30 ans, il semble qu'il va donc falloir prendre encore son mal en patience.

"Tout le monde à des raisons d'être inquiet"

A la question s'ils ont des raisons de s'inquiéter sur sa nomination au ministère de l'écologie par rapport à l'A45, le ministre botte en touche : "Tout le monde à des raisons d'être inquiet car ils ne savent pas ce que l'on va décider". On a connu plus rassurant. Mais Nicolas Hulot rappelle que sa position, qu'il veut appliquer à l'ensemble de ces questions de transports, c'est que : "les enjeux du XXe siècle ne sont peut-être pas ceux du XXIe (...) ma grille de lecture, c'est où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on n'a surtout pas envie d'aller".

@N_Hulot sur l'autoroute #A45 "les décisions qui avaient leurs pertinences il y a 30ans n'ont peut-être pas leurs pertinences aujourd'hui" pic.twitter.com/gDkne9keqs — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 26, 2017

Un motif d'espoir peut-être pour les porteurs du projet A45. Nicolas Hulot ne savait pas qu'il avait été invité par le collectif Anti A45 à venir visiter le site le 1er et 2 juillet prochain. Sa présence aurait sans doute définitivement enterré le projet.