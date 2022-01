Autoroute Poitiers-Limoges : "Un projet pas sérieux", "inacceptable", pour la maire de Poitiers

Avec un temps de parcours divisé par deux entre Poitiers et Limoges, une baisse importante du nombre d'accidents en ligne de mire et une mise en service estimée à l'horizon 2030, les arguments des promoteurs de l'autoroute sont nombreux. Une concertation publique est lancée depuis le début du mois. Mais dans ce dossier, beaucoup de personnes se posent encore des questions, s'interrogent sur l'utilité réelle d'un tel ouvrage estimé à plus d'1 milliard d'euros. Parmi eux, la maire écologiste de Poitiers. Invitée sur France Bleu Poitou de la matinale spéciale consacrée au dossier, Léonore Moncond'huy tire ce mardi à boulets rouges sur le projet. "Inacceptable", "pas sérieux", notamment en terme d'émission de carbone, et de préservation des terres agricoles. Léonore Moncond'huy met l'accent sur le désengorgement de l'entrée de Poitiers et les "mobilités du quotidien".

France Bleu Poitou : Une autoroute en Poitiers et Limoges, une fausse bonne idée ?

Léonore Moncond'huy : S'engager aujourd'hui dans un projet de nouvelle autoroute, est en décalage avec les urgences écologiques, économiques et les vrais enjeux de mobilité du moment. Il y a urgence à rendre la liaison Poitiers-Limoges plus sûre et plus rapide. Je ne dis pas le contraire. Ca fait des années que nous attendons que les projets qui existent, les projets de contournement, de mise en deux fois deux voies légères, avancent. Et l'Etat doit faire avancer des projets plutôt que de nous divertir avec des projets irréalistes.

Si on veut être sérieux, il faut s'attaquer aux vrais problèmes. On sait que 70% du trafic sur cette liaison Poitiers-Limoges est du trafic local. C'est-à-dire des gens, par exemple, qui habitent à proximité de Poitiers et qui viennent le matin travailler au CHU à l'Université. Il y a urgence à désengorger l'entrée de Poitiers. Et par exemple, Grand Poitiers et l'Etat portent un projet de contournement léger et de pôle multimodal qui sera annoncé dans les prochaines semaines. La priorité, pour les fonds de l'Etat, c'est ce projet-là. Et le projet d'autoroute tel qu'il est présenté aujourd'hui dit bien que le montant de 1 milliard d'euros que vous avez évoqué ne comprend pas le financement des autres projets de ce type-là qui sont dédiés à la mobilité du quotidien, qui est vraiment la priorité pour les Poitevines et les Poitevins, et - je le pense aussi - pour les personnes de Limoges.

Quel est l'intérêt de l'Etat dans cette affaire ? Gagner du temps ?

On est aussi en période électorale, ce qui facilite le fait que des débats irréalistes de ce type-là se tiennent, en décalage total avec les enjeux et les priorités locales du moment. Et puis, au-delà d'être inacceptable, c'est un projet qui n'est pas sérieux et qui ne répond pas aux engagements de l'Etat sur un certain nombre de sujets. Je parlais des urgences écologiques. Nous faisons tous des efforts, nous demandons aux gens de le faire, pour réduire l'impact carbone lié aux mobilités. Et la France elle-même est engagée dans le cadre des accords de Paris, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, par exemple. Et là, on nous propose de soutenir un projet dont on sait qu'il aura un fort impact sur l'augmentation des émissions carbone liées à la mobilité.

Et puis, je suis aussi attachée aux enjeux de sobriété foncière. Là encore, on demande de réduire la consommation des terres non artificialisés, en particulier des terres agricoles. Et ce projet correspondrait à l'artificialisation de 800 hectares de terres agricoles. Or aujourd'hui, la priorité est à la préservation de ces terres-là et donc à la sobriété foncière.

Une grande concertation a démarré au début du mois. Vous êtes maire de Poitiers. Quelle est votre place dans ce débat et qui est le véritable chef d'orchestre ? Comment ça se passe ?

J'ai participé en effet à la réunion de concertation qui a eu lieu à l'Université de Poitiers la semaine dernière. L'avis des principales collectivités concernées est sollicité. La ville de Poitiers votera prochainement une délibération qui donnera son avis sur ce projet d'autoroute. Mais il est évident que la ville de Poitiers ne financera pas, par exemple, ce projet-là et notre rôle est de rappeler les priorités pour les mobilités du quotidien des Poitevines et des Poitevins. Et ces priorités ne sont pas une nouvelle autoroute.