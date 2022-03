Autun, première ville de Bourgogne à accueillir des réfugiés ukrainiens

La solidarité s'organise un peu partout en Côte-d'Or et en Bourgogne en soutien à l'Ukraine. On est avec le maire Modem d'Autun ce mardi matin, Vincent Chauvet, il a décidé d'accueillir des familles de réfugiés sur le territoire de sa commune, en lien avec les habitants et les associations locales.

France Bleu Bourgogne : Les premiers réfugiés ukrainiens viennent d'arriver chez vous. Comment ça s'est fait, cette connexion entre l'Ukraine et Autun en Bourgogne ?

Vincent Chauvet : Ça s'est fait de manière assez simple puisque finalement, on s'est rendu compte et je me rends compte encore jour après jour, qu'il y a un certain nombre de familles ukrainiennes, françaises ou russes d'ailleurs, qui ont de la famille en Ukraine. Et donc, en les contactant directement ou en passant aussi par une association franco-russe qui existe depuis longtemps, avec des gens qui sont engagés aussi contre la guerre et pour l'accueil des réfugiés, finalement jour après jour et là, quasiment heure après heure, on est contacté par des personnes qui ont des proches qui soit sont encore en Ukraine, soit sont en train de partir, soit sont bloquées à la frontière, soit sont en Pologne ou en Roumanie.

Vous, en tant qu'élu, vous avez décidé de répondre à l'appel de ces associations, de ces administrés. Vous comptez les accueillir comment ces réfugiés ?

La première famille, on l'a accueillie dans un logement qu'on a meublé pendant le week-end grâce à un brocanteur qui est lui même d'origine ukrainienne. On ne le savait pas, il nous a donné des meubles. Et donc, c'est en fait un logement dans un bâtiment destiné à la démolition pour un projet médical, donc un logement qui était vide et qu'on a meublé en un temps record et dans lesquels ils se sont installés. Là, on est en train de meubler, de passer un coup de propre sur d'anciens logements d'instituteurs dans les écoles qui servent notamment aux saisonniers pendant l'été. Puisque là, ce matin, il y a un minibus qui a été prêté par le club de rugby d'Autun, qui part pour la Pologne, pour Cracovie à 10 heures et qui va aller chercher une famille, dont le mari est déjà en fait à Autun. Et donc, on prépare le logement. Et puis après, on attendra que ça se mette en place de manière un peu plus structurée et probablement avec l'Etat.

Vous pouvez accueillir combien de personnes concrètement à Autun ?

On a encore quatre à cinq logements de disponibles communaux et ensuite, on a eu aussi des dizaines de messages d'Autunois qui proposent, parce qu'ils ont une chambre en plus, une petite dépendance au fond du jardin, d'accueillir d'autres familles.

Donc vous ressentez une vraie solidarité, y compris au sein de la commune, chez vos administrés. Ils s'inscrivent totalement dans cette démarche?

Absolument, oui. La Ville d'Autun, d'ailleurs, est engagée depuis plusieurs années sur l'accueil des réfugiés. On a accueilli une vingtaine de réfugiés syriens depuis quatre ans de la guerre en Syrie, qui avaient transité par des camps en Turquie, qui nous ont été adressés par l'ONU. On a accueilli les Irakiens aussi, dont l'intégration est plus récente.

Elle se passe comment, justement, l'intégration de toutes ces personnes ?

Ca se passe très, très bien. Le. Le schéma se met en place très vite pour la scolarisation des enfants et un droit inconditionnel et qui est la priorité. Et puis ensuite à l'ouverture des droits ou des demandes d'asile, alors c'était quasiment plus simple pour les Irakiens ou les Syriens, puisque ce sont des personnes qui ont déjà le statut de réfugié, alors que là, les Ukrainiens, ils arrivent en pyjama avec leur passeport et leur voiture s'ils ont pris leur voiture ou en train ou