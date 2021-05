Auvergne-Rhône-Alpes : Debout la France renonce à présenter une liste aux élections régionales

Il n'y aura pas de candidat Debout la France en Auvergne-Rhône-Alpes pour les élections régionales des 20 et 27 juin. Le chef de file du parti de Nicolas Dupont-Aignan dans notre région renonce à présenter une liste. En cause, les difficultés à faire campagne dans le contexte sanitaire actuel.

"Quand je fais quelque chose, je veux le faire bien." C'est précisément pour cette raison que Gerbert Rambaud, chef de file du parti Debout la France en Auvergne-Rhône-Alpes, ne présentera pas de liste pour les prochaines élections régionales prévues les 20 et 27 juin. Selon lui, impossible vu le contexte sanitaire actuel de faire une vraie campagne.

Impossible "d'aller à la rencontre des électeurs"

"On ne peut pas faire les marchés ni les porte-à-porte, on ne peut pas non plus se réunir dans les restaurants", explique l'avocat, qui dit avoir pris cette décision "en accord avec Nicolas Dupont-Aignan." Dans le sondage Ipsos et Sopra Steria pour France Bleu et France Télévisions, Debout la France était crédité de 3% des intentions de vote.

"Une campagne de terrain est essentielle pour un mouvement comme le nôtre", confie Gerbert Rambaud. "Lors de la précédente campagne, je me suis rendu dans tous les départements à la rencontre des électeurs. Ce n'est pas possible actuellement et je ne trouve pas ça correct."

"Je n'envisage pas de donner de consignes de vote pour l'instant", explique le chef de file du parti en AURA à nos confrères de l'AFP, en écartant aussi l'idée de rejoindre une liste conduite par l'actuel président de Région Laurent Wauquiez, donné vainqueur toujours d'après le sondage Ipsos. Ce mardi matin, Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle de 2022, a dit vouloir "recréer le RPR du 21ème siècle" en appelant les électeurs Les Républicains à le rejoindre, après l'alliance annoncée entre LR et LREM en Provence-Alpes-Côte d'Azur.