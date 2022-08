De ce jeudi 25 août au samedi 27, c'est à Grenoble, que les membres d'Europe-Ecologie-Les-Verts se retrouvent pour leurs journées d'été. Des débats, des commissions, des tables rondes pour parler de l'avenir du parti et de sujets d'actualité.

Aux journées d'été écologistes, les Poitevins parlent sécheresse et bassines

Un an après les journées d'été écologistes de Poitiers, c'est à Grenoble que le parti EELV rassemble ses membres. "Ces moments sont essentiels dans la vie d'un parti, estime la maire écologiste de Poitiers, Léonore Moncond'huy, déjà sur place depuis mardi soir. Il faut revenir sur l'année passée, avec la création d'un groupe à l'Assemblée par exemple. Il faut aussi apporter notre expertise locale pour répondre à des problèmes d'actualité, comme la sécheresse."

Sept heures de route ou de train pour les militants

Léonore Moncond'huy croisera probablement Lisa Belluco. La député écologiste de la première circonscription de la Vienne est aussi présente dans la capitale des Alpes. Mais des militants ont également fait la route. "Le train reste assez cher, alors on a fait du co-voiturage, détaille Corentin Soleilhac, le secrétaire départemental du parti dans la Vienne. A cinq dans une voiture, pour faire preuve d'un maximum de sobriété. Beaucoup de militants travaillaient, alors on a fait notre possible pour représenter notre département."

Parmi les sujets locaux qu'il souhaite aborder lors de tables rondes : la sécheresse et les bassines. "C'est très local, très important pour nous, et il faut que ce soit une priorité dans les échanges nationaux". Théo Karkouri, un étudiant en histoire, faisant parti du voyage, acquiesce : "C'est tout l'intérêt ! Et puis il faut aussi réfléchir au fonctionnement d'EELV. Le congrès sera en novembre."