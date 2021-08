Aux journées d'été EELV, Éric Piolle va défendre son plan pour la France

Demandez le programme ! Éric Piolle, candidat à l'investiture écologiste pour l'Elysée a publié en début de semaine son "plan pour une transition écologique génératrice d'emplois et de justice sociale". Sa matrice, celle construite au sein de son mouvement -son association "une certaine idée de demain"- et aussi, au fil des rencontres qu'il multiplie depuis déjà plusieurs mois à travers la France.

Premier projet détaillé

Ce programme présidentiel est sa version, sa vision de ce que l'écologie politique peut amener si le, ou la, candidat / candidate des Verts atteint la fonction suprême. Il n'est pas dit que ce soit, à la virgule, le projet écologiste qui sera retenu au final, bien sûr. Il ne faudra pas attendre non plus de ces journées d'été des débats "de programme" entre les cinq candidats.

Les débats entre candidats : en septembre

Le maire de Grenoble, qui vient pourtant de mettre noir sur blanc tous ses arguments programmatiques, attend ce moment de "confrontation intellectuelle" pour un peu plus tard : "Nous ne sommes pas dans la confrontation, nous sommes dans la même famille politique, qui est homogène. A la fois dans son diagnostic et dans le travail qui a été effectué toutes ces dernières années par les écologistes. C'est donc une méthode, une incarnation, une vision, aussi, qui va être choisie par ceux qui vont s'impliquer dans cette primaire écologiste. Et nous aurons au moins deux débats, ensemble, en septembre, avant les votes".

"Je veux transformer nos problèmes en emplois" - Éric Piolle

1,5 million d'emplois, une taxe exceptionnelle sur les dividendes : 25 pages de programme

Alors, qu'y a-t-il dans ce programme dévoilé en début de semaine dans la presse, en exclusivité dans les colonnes des journaux du groupe EBRA, dont le Dauphiné Libéré ?

Neuf objectifs pour la transition énergétique et huit engagements en faveur de la justice sociale et environnementale. Des mesures très ambitieuses, et qu'il faudra financer. On peine à voir dans la partie "fiscalité" du programme comment le candidat financera toutes ses mesures. Mais quand on lui pose la question du financement, Éric Piolle répond : "Ce qui coûte cher, c'est de ne rien faire, quand on voit l'état des finances publiques laissées par les différents gouvernements. Rappelez-vous, on disait que passer les 60% de la dette par rapport au PIB c'était très grave.. on est aujourd'hui à 120% ! Il y a un rééquilibrage financier à faire, les 50% des français les moins fortunés émettent 10 fois moins de gaz à effet de serre que les 10% les plus fortunés. Réduire les inégalités sociales, c'est travailler aussi pour le climat, pour réduire de 55% nos gaz à effet de serre pour 2030, et avec un objectif de neutralité carbone dès 2045".

Parmi les propositions, on peut relever (sélection non exhaustive) :

Sur les institutions

Loi ordinaire : proportionnelle aux législatives (même principe de scrutin que les régionales)

Mettre en place une Direction de la Neutralité Carbone, dotée de 100 personnes

Intégrer dans l’article 1 de notre Constitution la protection de l’environnement et du Climat, et supprimer l'article 16 sur les pouvoirs exceptionnels du président de la République

Redonner un pouvoir d’agir au peuple avec un référendum d’initiative citoyenne (RIC) délibératif

Sur les objectifs de transition écologique

Interdire des vols pouvant être substituables par un trajet en train de moins de 4h30 (puis de 5h)

Obliger l’État et les collectivités territoriales à se fournir au moins à 50 % en énergie verte en 2025

Déployer de nouveaux parcs éoliens

Accompagner la sortie des énergies fossiles. Arrêt total des trois dernières centrales à charbon et de l’importation du gaz de schiste dès 2023.

Interdire l’installation de chauffages au fioul dès 2022

Sur l'éducation

Créer 35 000 postes d’enseignants et de personnel éducatif sur le quinquennat

Former et recruter 1 000 personnes pour amplifier la formation aux enjeux socio-écologiques du primaire à l’université

Sur l'économie, l'emploi et les entreprises

Création de près de 1,5 million d’emplois : 750 000 emplois en soutien direct de la transition énergétique et 700 000 dans des domaines clefs pour la justice sociale et écologique : santé, éducation, recherche, culture et justice.

Limiter la climatisation

Les infrastructures de réseau doivent être entièrement publiques pour contrer les situations de rentes privées.

Adopter une loi sur la sobriété numérique

Engager la construction de 750 000 logements sociaux BBC sur le quinquennat

Sur la fiscalité

Adopter un ISF climatique, avec une composante carbone

Augmenter drastiquement l’impôt sur les revenus les plus hauts et les successions les plus élevées; suppression de la « flat tax »

Dégeler la taxe carbone

Réduire de moitié les niches fiscales néfastes pour le climat

Sur l'agriculture, la pêche et les forêts

Réorienter l’usage des 14 milliards d’euros d’argent public subventionnant l’agriculture française.

Avoir une ferme bio sur quatre d'ici 2030

Adopter une grande loi foncière pour sanctuariser les terres

Créer 25.000 fermes communales maraîchères et agroécologiques d’ici à 2027

Sortir de l'élevage industriel d'ici 2030

Faire évoluer la loi littorale

Interdire les coupes rases dans les vieilles forêts et les limiter à un hectare dans les plantations, excepté pour raisons sanitaires et progression de la biodiversité

Protéger 10 % des forêts françaises dans des zones en libre évolution