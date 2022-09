Aux obsèques de Marie-Louise Fort, les hommages des Sénonais : "c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter"

Les habitants de Sens, dans l'Yonne, sont venus nombreux, ce mercredi, rendre une dernier hommage à Marie-Louise Fort, leur maire, décédée ce week-end et dont les obsèques avaient lieu à la cathédrale de Sens dans la matinée. Les habitants ont salué une maire "sur qui on pouvait compter".

Dedans, des fleurs par centaine et une foule venue en nombre. Les 1.000 places de la cathédrale Saint-Étienne de Sens étaient prises ce mercredi matin, jour des funérailles de Marie-Louise Fort. Dehors, des centaines d'habitants ont assisté à la messe d'hommage, retransmises sur une écran géant. Ils sont venus rendre hommage à leur maire, morte dans la nuit de vendredi à samedi. La cérémonie religieuse a duré d'un peu plus de deux heures.

"Quand on avait un gros problème, on pouvait aller la voir. Elle nous écoutait, elle nous recevait"

Pour certains habitants, il était important d'être là, comme pour cette Sénonaise de naissance, qui va beaucoup regretter celle qui était maire de sa ville : "c'était un maire sur qui on pouvait compter. On pouvait demander des rendez-vous, elle nous rencontrait. Je la remercie beaucoup car moi elle m'a beaucoup aidé" raconte-t-elle. "J'ai eu des problèmes et je me suis permis de prendre rendez-vous avec elle et... elle m'a beaucoup aidé ! Je pense que beaucoup de Sénonais ont fait comme moi. Quand on avait un gros problème, on pouvait aller la voir. Elle nous écoutait, elle nous recevait".

Et Evelyne d'ajouter : "elle a fait beaucoup de choses pour la ville, je suis Sénonaise d'origine. Quand on voit comme les quais de l'Yonne ont changé, c'est bien ! [...] Si on a tout ce qu'on a maintenant, c'est grâce à elle ! J'espère que ceux qui vont suivre font continuer à faire tout ce qu'elle avait déjà engagé" espère-t-elle.

"C'était une femme merveilleuse, merveilleuse de valeurs, elle ne les changeait pas, ne les inversait pas !" a renchéri François Baroin, ancien ministre et maire de Troyes, lors de sa prise de parole. Une femme forte, droite, de valeurs, c'est ce que beaucoup de Sénonais retiennent quand il parle de celle qui a été leur maire à trois reprises et la députée de la 3e circonscription de l'Yonne.

"Que soit reconnu, ce qu'elle a fait de beau"

"On va te dire au revoir Marie-Louise, c'est un moment de tristesse. Que lui soit pardonné ce qu'elle a pu faire de mal et que soit reconnu, ce qu'elle a fait de beau" a déclaré le père Joël Giraud lors de la messe.

Cette femme au fort caractère, que tous soulignent, avait aussi beaucoup d'humour comme le raconte le président de la société de pêche de Sens, Jean-Claude Ciolek "on avait une tradition avec elle, c'est qu'on se faisait la bise avant de s'engueuler. Il y a quelque chose qui passait bien entre nous. C'était naturel" se souvient-il avec un sourire. Cette proximité et cette franchise beaucoup de Sénonais qui avaient pu rencontrer Marie-Louise Fort l'ont raconté à notre micro, ce mercredi, avant de se disperser à la fin de la cérémonie.

