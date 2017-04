Aux urnes, assesseurs ! les communes d'Indre-et-Loire cherchent des volontaires pour le dépouillement des élections

Çà s'active dans les mairies pour préparer le premier tour de la présidentielle dans un peu plus d'une semaine.

Dans les grandes villes du département, les équipes municipales ont déjà installé les 11 panneaux d'affichage et les services des élections ont mis les listes à jour, ailleurs en campagne, c'est l'équipe municipale et les secrétaires de mairie qui sont à l'oeuvre. Il faut tout prévoir jusqu'au dépouillement et à la mobilisation des élus municipaux et des électeurs plus ou moins volontaires

A Gizeux, 450 habitants dont 333 électeurs, les panneaux électoraux sont déjà sortis mais pour l'instant aucune affiche de candidat, mais tout sera prêt en temps et en heure, et pour la logistique c'est Lise Crosas la secrétaire de mairie qui est le grand ordonnateur : lors du dernier conseil municipal, les élus ont établi un planning de permanence pour le jour de l'élection et le soir toute l'équipe municipale sera présente pour assurer le dépouillement. Pas de tension particulière les soirs d'élections nationales, mais, un constat les électeurs sont plus nombreux pour le dépouillement des élections locales

Respecter ces personnes qui donnent de leur temps gratuitement pour le bon fonctionnement de la démocratie

A Langeais, le chef lieu de canton, 4 bureaux de vote et 3000 électeurs, la logistique est évidemment plus importante, chaque fois c'est une cinquantaine de personnes mobilisées pour le dépouillement et la population est particulièrement nombreuse à venir scruter les résultats. Tout le travail du maire consiste ce soir-là à éviter toute tension et à désamorcer tout énervement, une tension plus palpable les soirs d'élections locales où se mélangent les élus de Langeais, les assesseurs bénévoles et les scrutateurs des différents partis ou candidats et là, il faut être vigilant et faire respecter la sérénité du dépouillement. Et à Langeais, le maire arrive le lendemain matin avec les croissants pour remercier les équipes qui ont veillé tard pendant la soirée électorale !

Dans 26 jours le nom du nouveau président de la République sera connu

Et cette question : Lublé va-t-elle encore donner le nom du gagnant? Lublé, petite commune de 147 habitants dont 103 électeurs près de Château-la-Vallière. Depuis toujours, les scrutins présidentiel à Lublé ont toujours donné le nom du gagnant !!

Mais pour l'instant, le maire Daniel Meunier, organise les permanences pour tenir de 8h à 19h sur les deux tours de scrutins. Le soir, ce sont les élus municipaux qui vont dépouiller les bulletins de vote, à chaque fois ils essaient d'associer des habitants pour leur "faire prendre goût" à la vie de la commune. Cette petite commune tourangelle a la particularité, à chaque élection nationale, de voter comme le résultat final. Des scrutateurs de différents partis ou des soutiens de candidats n'hésitent pas à faire un détour les soirs d'élections pour connaitre la tendance : donc le 23 avril pour connaitre les deux qualifiés du second tour de la présidentielle, il suffira de téléphoner vers 19h30 au maire de Lublé !