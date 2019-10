Alain Juppé, qui avait initié ce rendez-vous des Vendanges de Bordeaux, est désormais en retrait. Mais ses amis se sont tout de même réunis ce week-end pour plusieurs tables rondes. Avec, en sourdine et en fil rouge, les élections municipales à Bordeaux.

Aux Vendanges de Bordeaux, la volonté de faire vivre le "juppéisme" et les municipales en fil rouge

Bordeaux, France

La vie sans Alain Juppé, ou presque, aux Vendanges de Bordeaux. C'était la troisième édition ce week-end de ce rendez-vous entre amis de l'ancien maire, lancé au lendemain de la primaire de la droite et du centre en 2017. Désormais au Conseil constitutionnel, Alain Juppé est soumis à un devoir de réserve. Même s'il a participé ce vendredi à la réunion, ce sont ses amis qui tentent de reprendre le flambeau du "juppéisme." Autour des tables rondes, on trouvait l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, le ministre de la Culture Franck Riester (Agir) ou encore la députée européenne Fabienne Keller (Agir, élue sur liste LREM).

Etre rassemblés autour des valeurs qu'Alain Juppé a proposées à la France en 2017 - Jean-Pierre Raffarin

"Nous ne sommes pas un parti politique" martèle Jean-Pierre Raffarin. Les organisateurs des Vendanges de Bordeaux se qualifient de club de réflexion, autour des thématiques comme les réformes du gouvernement et la décentralisation. "Participer au débat à notre modeste niveau" résume le maire de Bordeaux Nicolas Florian. Mais le rendez-vous des juppéistes peut-il continuer sans son fondateur ? Evidemment, répond Jean-Pierre Raffarin.

Jean-Pierre Raffarin : "Alain Juppé est un stimulateur de pensée" Copier

"Nous n'avons pas l'ambition de conquérir quoi que ce soit" ajoute Jean-Pierre Raffarin. Et pourtant, un siège est à conquérir à Bordeaux, dans les prochains mois : celui du maire. Dans ce rassemblement entre élus de différents partis, les élections municipales sont un sujet sensible à tenir loin des déclarations publiques. La République En Marche a son candidat à Bordeaux, Thomas Cazenave. Il va faire face au maire sortant Nicolas Florian (LR), successeur et proche d'Alain Juppé, soutenu par le Modem....et hôte du rendez-vous des Vendanges.

Je prends cela (...) comme un témoignage d'amitié - Nicolas Florian

Confronté à la question sur les municipales lors de sa conférence de presse ce dimanche, Nicolas Florian a louvoyé. La présence de figures politiques nationales, d'anciens et actuels ministres aux Vendanges ? "Je prends cela (...) comme un témoignage d'amitié" déclare le maire de Bordeaux. Même discours prudent chez Jean-Pierre Raffarin. L'ancien Premier ministre n'a pas encore officiellement quitté Les Républicains. Il a soutenu En marche pour les européennes. Pour Bordeaux, il se contente de faire l'éloge de Nicolas Florian, "nous avons des relations d'estime et de confiance."