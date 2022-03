Auxerre : de nouveaux bureaux de vote pour la présidentielle

À l’occasion de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril et des élections législatives des 12 et 19 juin, des bureaux de vote ont été fermés à Auxerre pour être remplacés par trois nouveaux lieux de vote. Des navettes gratuites seront mise en place par la ville.

Il y aura du changement pour les électeurs auxerrois à l'occasion de l'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochain. Les électeurs qui votent habituellement aux bureaux de la salle Vaulabelle, du Foyer Gouré et de la Maison des Anciens combattants votent désormais au Marché couvert de l’Arquebuse. Même chose pour les électeurs de la Salle polyvalente du Cadran qui devront déposer leur bulletin dans le bureau de l’Espace d’accueil et d’animation de la Boussole située boulevard des Pyrénées. Quant aux électeurs de l’école Courbet, ils sont désormais attendus au bureau de vote de l’Espace d’accueil et d’animation La Ruche situé place Degas. À Vaux, tous les électeurs devront voter à la maison de Vaux (et non plus à la mairie), alors que les habitants de Jonches devront déposer leur bulletin à la salle de Laborde.

Une navette gratuite pour transporter les électeurs

Mais pas d’inquiétude pour les électeurs auxerrois qui auraient du mal à se déplacer. Pour rejoindre leur nouveau bureau de vote, la Ville d’Auxerre a en effet mis en place un système de navettes gratuites qui circuleront toute la journée des dimanches 10 et 24 avril. Pour cela, il suffit de prendre la navette à l’arrêt de bus de son ancien bureau de vote (Vaulabelle, Foyer Gouré, Maison des Anciens Combattants) pour être transporté à l’arrêt du Marché de l’Arquebuse. La navette, qui suit le boulevard circulaire, vous ramènera ensuite à votre point de départ.

Les navettes s’arrêteront aux quatre arrêts environ toutes les 40 minutes avec un premier départ programmé à 8h de Vaulabelle. A noter que tous les horaires seront affichés sur chacun des arrêts de bus concernés. Une autre navette gratuite emmènera les électeurs de Jonches au bureau de vote de Laborde. Ces navettes circulent environ toutes les 30 minutes avec un premier départ à 8h de la Mairie de Jonches. La ville d'Auxerre demande enfin aux électeurs de se munir d’un stylo bleu ou noir pour signer les listes d’émargement en raison du contexte sanitaire.