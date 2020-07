Auxerre : l'équipe municipale au complet dévoilée

La nouvelle équipe municipale de la ville d'Auxerre est désormais au complet ! Les noms des adjoints et conseillers ont été dévoilés ce jeudi après-midi.

On connait désormais les noms des 12 adjoints au maire d'Auxerre et des 6 conseillers municipaux en charge des différentes délégations : la nouvelle équipe municipale vient d'être présentée dix jours après que Crescent Marault a été élu maire. Il se chargera également du développement économique, des affaires générales, des ressources humaines et du dialogue social.

La liste des adjoints

Gilles Peylet : coordination globale du projet, urbanisme, rénovation urbaine et travaux

Céline Bahr : développement durable, culture, patrimoine et enseignement supérieur

Pascal Henriat : finances

Maryline Saint-Antonin : santé, affaires sanitaires et sociales, solidarité et seniors

Vincent Vallé : politique du logement, habitat, vie associative

Emma Miredin : communication, développement numérique et formation professionnelle

Hicham El Medhi : sports

Carole Cresson : développement touristique, rayonnement de la ville et relations internationales (jumelages)

Bruno Marmagne : formalités liées aux familles, temps de l’enfant, état civil et formalités administratives

Isabelle Joaquina : commerce et artisanat

Sébastien Dolozilek : sécurité et tranquillité

Margaux Grandrue : maire déléguée de Vaux

La liste des conseillers municipaux délégués