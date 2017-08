Avant de partir en vacances, les députés novices de Côte-d'Or font le bilan

Après une dernière séance ce mercredi pour entériner définitivement la loi sur la moralisation de la vie publique, nos députés côte-d'oriens pourront souffler un peu et prendre quelques jours de vacances, avec des sessions et autres réunions presque incessantes depuis le 18 juin dernier.

La fin d'une période particulièrement dense, au cours de laquelle le gouvernement a voulu aller vite, quitte à user les troupes, notamment les nouveaux députés de la République en marche (LREM), qui découvraient totalement l'exercice.

Pas le temps de se sentir paumée

Pour ces novices, il y a d'abord eu quelques temps d'adaptation, forcément. "On n'a pas le temps de se sentir paumée", réagit avec le sourire Yolaine de Courson, élue dans la 4e circonscription de la Côte-d'Or. Quant à Didier Martin, ancien adjoint à la mairie de Dijon, il a eu l'impression de revenir à l'école : "un peu l'internat, je dors sur un canapé dans un bureau, je vais prendre ma douche au sous-sol de l'Assemblée, donc il y a une vie un peu collective, y compris avec les autres élus qui ne sont pas de notre bord".

Démarrage difficile

Au départ, chaque nouvel élu a reçu une mini-formation pour connaître un peu les rouages de la vie à l'Assemblée, mais Didier Martin confesse que ce n'était pas assez. "je ne peux pas dire que c'est suffisant, on apprend aussi en marchant. Mais je suis content de mes limites notamment en matière juridique, donc je suis demandeur d'un complément de formation sur ces règles, sur ce fonctionnement de l'assemblée que le président François De Rugy entend d'ailleurs réformer."

Mais le temps et l'expérience s'acquièrent rapidement, estime Yolaine de Courson, la maire du petit village d'Arrans au nord de Montbard. "L'assemblée nous permet d'avoir des formations pour nous faire comprendre justement le parcours d'une loi, donc on peut suivre ses formations, et puis il y a bien sûr les députés sortants, qui sont là pour nous 'chaperonner'. On peut les interroger : comment on fait une question écrite ? Une question orale ? donc voilà nous sommes beaucoup aidés par ceux qui ont de l'expérience."

On nous attend sur le terrain des polémiques

Dans l'opposition, les Républicains et la France insoumise n'ont pas hésité évidemment à taxer les petits nouveaux d'incompétence, et de suivisme, critiquant le manque supposé de liberté au sein du groupe LREM. Sur ce point, Yolaine de Courson préfère ironiser : "alors petit soldats, je ne sais pas. Discipliné, oui, mais je ne nous considère pas du tout incompétents, nous avons tousdes compétences dans nos domaines. Novices, oui, mais pas incompétentes ça n'a rien à voir."

Mais les députés LREM ont-il fait preuve d'un peu de frilosité ? Sont-ils "au garde-à-vous" face à leur leader Emmanuel Macron ? Didier Martin ne voit pas les choses comme cela : "vous savez il y a une certaine prudence à prendre la parole publiquement, quand soi-même on n'a pas été aguerris à ces débats politiques. Donc il y a eu de la part de certains députés une retenue, je dirais, pour ne pas se lancer tout de suite dans la politique politicienne, où on nous attend évidemment."

Sur le fond, la certitude d'avoir appliqué le bon programme pour relever la France

Et puis il y a le fond, ces trois lois majeures du début de quinquennat adoptées en quelques semaines. Et cela, pour les deux élus, ça compte beaucoup. "Un travail intense, bien accompli je pense, avec d'abord la prolongation de l'état d'urgence, l'autorisation donnée au gouvernement de réformer le Code du travail par ordonnances, et, puis bien s^ru cette loi sur la confiance dans la vie politique que nous votons aujourd'hui dans sa version définitive."

" Si on suit ce rythme", poursuit Yolaine de Courson, "les changements vont aller bon train, les changements ils ont été annoncés, par exemple libérer les énergies dans l'entreprise, c'est en cours, la ministre du travail Muriel Pénicaud a fait un travail que je trouve remarquable, de négociation, de discussion, d'expérimentation, tout cela c'est la méthode Emmanuel Macron et c'est cela que nous allons faire et je suis très enthousiaste !" Si enthousiaste d'ailleurs que l'élue n'a pas prévu de vacances, elle va passer les prochaines semaines à rencontrer tous les maires de sa circonscription.

En attendant, conscient de certains manquements durant ces longues semaines de débats à l'assemblée, le ministre des relations avec le parlement Christophe Castaner a invité tous les députés La République en Marche à réviser pendant leurs vacances, notamment sur la vie de l'Assemblée. Histoire d'éviter les couacs à la rentrée.