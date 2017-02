Avant l'affaire Fillon, retour sur ces scandales qui ont marqué les campagnes présidentielles

Bien avant le scandale Penelope Fillon, plusieurs campagnes présidentielles ont été influencées par les "affaires" depuis le début de la Ve République. Les diamants de VGE, les billets d'avion de Chirac, DSK et le Sofitel, retour sur ces précédents scandales survenus en pleine course à l'Élysée.

Alors qu'une victoire quasi-certaine était promise à François Fillon à moins de cent jours de l'élection présidentielle, l'ancien Premier ministre sera peut-être contraint de jeter l'éponge. L'ancien Premier ministre, empêtré dans les soupçons d'emplois fictifs qui pèsent sur son épouse Penelope, n'est pas le premier candidat de premier plan à voir sa campagne perturbée par une "affaire". Retour sur ces grands scandales qui ont marqué la Ve République, avec plus ou moins de conséquences sur le sort politique et judiciaire des intéressés.

Chaban-Delmas et la feuille d'impôts

Le 19 janvier 1972, c'est déjà Le Canard Enchaîne qui allume la mèche. Le journal satirique révèle que Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, n'a pas payé d'impôts entre 1967 et 1970. Période durant laquelle il était président de l'Assemblée nationale puis chef du gouvernement. Tout est légal car l'intéressé profite d'une disposition fiscale de 1965.

La une du Canard Enchaîne, le 19 janvier 1972. -

Jacques Chaban-Delmas tente de se défendre lors d'une interview à la télé en février 1972, décrivant "une épreuve pénible". L'homme est contraint de détailler l'ensemble de ses biens, chose rare à l'époque. Une affaire qui plombera sa candidature à l'élection présidentielle de 1974. Valéry Giscard d'Estaing emporte haut la main les suffrages de droite (32,60% contre 15,11% pour Chaban-Delmas) au premier tour et vaincra François Mitterrand deux semaines plus tard.

Les diamants de Giscard

Le Canard Enchaîné récidive le 10 octobre 1979. Document à l'appui, le journal affirme que Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, a reçu en cadeau une plaquette de diamants en 1973. VGE était alors ministre des Finances, et son généreux donateur est Jean-Bedel Bokassa, ex-dictateur et "empereur" autoproclamé de Centrafrique. Montant du cadeau, évalué par le journal : un million de francs, soit 150.000 euros.

Là encore, l'intéressé tente d'éteindre l'incendie à la télévision, le 27 novembre 1979. Il "oppose un démenti catégorique et méprisant" à la teneur des accusations. "Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison", conclut-il. Mais l'affaire pèsera lourd dans la campagne de 1981, durant laquelle les diamants sont évoqués à plusieurs reprises. Le 10 mai, c'est François Mitterrand qui prend sa revanche au second tour, entraînant ainsi la fin de la carrière politique de VGE en France.

Les billets d'avion de Chirac

Jacques Chirac, qui est le seul des anciens présidents de la République à avoir été condamné après son mandat, tracte derrière lui toute une batterie de casseroles héritées de l'époque où il était maire de Paris. HLM, emplois fictifs : ces dernières perturbent son premier mandat entre 1995 et 2002. Mais en 2001, soit un an avant la présidentielle, c'est le dossier des voyages qui vient assombrir le ciel au-dessus de l'Élysée. Cette fois, c'est la justice qui s'interroge sur la provenance de l'argent (2,4 millions de francs en tout, soit 365.877 euros) ayant servi à payer des billets d'avion dans le cadre de voyages du couple Chirac.

L'Élysée évoque des "primes" et de "l'argent personnel ou familial". Le Conseil constitutionnel évite à Jacques Chirac une convocation par le juge d'instruction. Le 14 juillet 2001, le président de la République est tout de même contraint de s'expliquer à la télévision. Il estime que l'affaire va faire "pschitt". De fait, il remporte haut la main l'élection présidentielle l'année suivante, au terme d'un deuxième tour qui l'oppose à Jean-Marie Le Pen.

DSK et le Sofitel

Comme François Fillon, la route vers l'Élysée ressemble à un boulevard pour Dominique Strauss-Kahn en mai 2011. Patron du Fonds Monétaire International (FMI), grandissime favori de la primaire socialiste et des sondages, DSK vient d'entamer sa campagne en vue l'élection qui doit avoir lieu un an plus tard, en mai 2012. Coup de théâtre : le 14 mai 2011, il est arrêté à New York. Une femme de chambre de l'hôtel Sofitel de Manhattan, Nafissatou Diallo, l'accuse de tentative de viol. Il démissionne du FMI et renonce à l'élection présidentielle. Détenu dans la prison de Rikers Island, il est libéré sous caution. Le 18 septembre, il concède une "faute morale" à la télévision.

Le parquet de New York abandonnera ensuite les poursuites, invoquant le "récit erroné" de la victime, et une transaction financière avec Nafissatou Diallo mettra un terme aux procédures judiciaires. Un événement qui aura toutefois mis à un terme à la carrière politique de DSK. C'est François Hollande qui remportera la présidentielle en 2012.