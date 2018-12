Avant la fusion avec le Pays de Loiron, Laval Agglo se réorganise

Laval, France

Au 1er janvier 2019, l'agglomération de Laval et le Pays de Loiron fusionneront. Laval Agglo comptera donc 34 communes et 117.000 habitants. Cette fusion entraîne une réorganisation du fonctionnement de la collectivité.

Plusieurs créations de postes ont ainsi été votées : celle d'un poste de technicien système et réseaux chargé de la maintenance des réseaux de télécommunications, celle d'un gestionnaire de paye, celle d'un directeur des affaires culturelles qui traitera également des dossiers "Sports et Tourisme", celle d'un responsable administratif, d'un responsable financier et d'un poste d'assistant administratif, par exemple.

"Pas favorable à la création de services mutualisés" - Aurélien Guillot élu communiste de l'opposition Copier

"Les agents du Pays de Loiron viendront en renfort" - Jean-Marc Bouhours, Vice-Président de Laval Agglo Copier

Laval Agglo réorganise aussi son service Collecte des déchets avec le recrutement de six chauffeurs-ripeurs à temps complet, d'un agent de déchetterie et d'un responsable d'équipe déchetterie.