Avant les législatives, les panneaux d'affiches électorales sont étonnamment vierges

Le premier tour des législatives a lieu dans dix jours, le dimanche 11 juin. En Bretagne, la campagne s'accélère sur les marchés ou sur les réseaux sociaux. Mais pas sur les panneaux. Les candidats tardent à coller leurs affiches électorales. C'est parfois une contrainte financière.

<div>Si vous n'êtes pas au courant de l'ensemble des candidats qui se présentent dans votre circonscription, ne comptez pas sur les panneaux électoraux pour être renseigné. A Quimper, même devant la gare ou la mairie, deux lieux très passants, seules cinq affiches ont été collées. Les neuf autres candidats sont invisibles. A l'heure des réseaux sociaux, les affiches peuvent paraître démodées. Mais les électeurs y semblent encore assez attachés.</div>

C'est embêtant parce que c'est un moyen de se faire une idée, de mettre des visages sur des candidats qu'on ne connaît pas," Yvette, une quimpéroise

Une contrainte financière pour certains partis

A Quimper, on retrouve les affiches de Jean-Jacques Urvoas (Parti Socialiste) et d'Yves Brun (Oui la Bretagne) partout. Ce sont les seuls candidats dans ce cas-là. Pour les 12 autres, soit on ne les voit nulle part, soit leurs affiches sont collées seulement à quelques endroits. Même Annaïg Le Meur, candidate La République en Marche, est presque invisible. Un constat assez surprenant.

A côté du Théâtre de Cornouaille, seules les affiches de Jean-Jacques Urvoas (PS) et Yves Brun (Oui la Bretagne) sont collées. Et pas dans un très bon état... © Radio France - Jérôme Collin

Pour les "petits candidats" en revanche, la cause est souvent économique. C'est le cas dans les rangs de l'UPR par exemple. Fabrice est un colleur d'affiches à Quimper.

Imprimer des affiches, ça coûte cher. Et si on fait un score médiocre, on n'est pas remboursé", explique Fabrice

En effet, seuls les candidats ayant plus de 5 % des suffrages exprimés au 1er tour sont remboursés.