"Avec 33 listes, le débat sur l'avenir de l'Europe risque d'être marginalisé" selon l'eurodéputé mayennais Jean Arthuis

On trouve les principales formations politique du pays sur la ligne de départ des élections européennes. Mais également des listes étiquetées "Gilets Jaunes", une liste royaliste, un parti pirate, un parti animaliste, un communiste révolutionnaire, une liste composée uniquement de moins de 30 ans, des partisans de la décroissance ou de l’espéranto.

Tout et son contraire en quelque sorte, ce qui ne favorisera pas l'échange et le débat selon l'eurodéputé mayennais Jean Arthuis : "je regrette cette multiplication de listes parce que le débat sur l'avenir de l'Europe risque d'être marginalisé. Malheureusement, un certain nombres de formations profitent de ces circonstances pour présenter des listes afin d'occuper l'espace médiatique au détriment du débat et de ce que nous voulons comme Europe pour préparer notre avenir face aux géants chinois, américain, indien, brésilien, les géants du numérique et de la finance".

33 listes aux élections européennes. Je doute que les listes nationales contribuent au rassemblement nécessaire des députés qui représenteront les citoyens français désireux de construire une Europe qui prépare notre avenir et nous protège. L’influence appelle à l’union solidaire — Jean Arthuis (@JeanArthuis) May 4, 2019

Jean Arthuis redoute, par ailleurs, que les enjeux nationaux prennent le dessus sur les enjeux européens, que le scrutin du 26 mai serve d'avant-match pour la présidentielle 2022 : "ça va prendre des allures d'un référendum pour ou contre Macron et c'est absurde. Notre démocratie est vraiment en crise". L'eurodéputé mayennais en termine avec son mandat, le dernier de sa carrière. L'ancien maire de Château-Gontier-sur-Mayenne et ancien président du Département de la Mayenne a décidé de prendre sa retraite de la vie politique.