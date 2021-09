Avec Arnaud Montebourg, un air de campagne présidentielle souffle sur Louviers

Dans les allées de fruits et de légumes du marché de Louviers, dans l'Eure, la présence d'Arnaud Montebourg, ce samedi matin, laisse peu de place au doute. L'ancien ministre du redressement productif sous François Hollande, et candidat déclaré à l'élection présidentielle depuis le 4 septembre dernier, a bien lancé sa campagne.

Sur le marché, les mains serrées, les chaleureuses salutations et les promesses de campagnes n'en finissent pas. Avec à la clé, une ambition : battre Emmanuel Macron grâce à son projet de "remontada" de la France, essentiellement basé sur la relocalisation, qu'il est venu présenter aux habitants de Louviers.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un projet "made in France XXL"

"La marinière, vous me demandez où elle est?, répond le candidat à une habitante qui l'interpelle. Elle est dans ma tête. J'ai un programme "made in France XXL".

"Dans le temps, j'avais Monsieur Fabius qui venait sur le marché d'Elbeuf, c'est très agréable. On a un peu de contact, on voit comment ils sont une fois sorti de la télévision", salue Paulette qui vend des fruits et des légumes sur le marché.

Une séance de questions/réponses a eu lieu au pied de l’église Notre-Dame à Louviers. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Pour être franc, je m'en fous totalement. Je m'occupe plus de ce qui se passe dans Louviers qu'au niveau national. Ils vont tous se montrer pendant la campagne puis après on voit plus personne", regrette de son côté Rémi, assied à la table d'un café.

3% des intentions de votes

"Les élections présidentielles, c'est la liste au Père Noël mais après le papier glacé va à la poubelle. Je préconise un changement radical, c'est la justification de ma candidature", explique le candidat.

Pour présenter son programme, après un tour du marché de Louviers, Arnaud Montebourg a procédé à une séance de questions-réponses avec les habitants venus l'interroger au pied de l'Eglise Notre-Dame.

Crédité d'à peine 3% des intentions de votes dans les derniers sondages, il reste à Arnaud Montebourg sept mois pour convaincre avant le 10 avril, date du premier tour de l'élection présidentielle.