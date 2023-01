"Avec cette réforme des retraites on va vraiment arriver au bout en fin de carrière" Laurent Gleizes CGT santé

Laurent Gleizes infirmier à l'hôpital Larcher et secrétaire général de l'union départemental CGT 06 de la santé et de l'action sociale

Les syndicats de nombreux secteurs – raffineries, transports, forces de l’ordre, Education, Poste… présentent un front uni contre la réforme des retraites ce jeudi 19 janvier. C'est une première depuis douze ans.

"Est-ce que vous voyez une infirmière à 64 ans dans une salle des Urgences !" Laurent Gleizes, CGT

Les syndicats de la fonction publique hospitalière ont également décidé de se joindre au mouvement. Laurent Gleizes infirmier à l'hôpital Larcher et secrétaire général de l'union départemental CGT 06 de la santé et de l'action sociale était l'invité de France Bleu Azur ce mercredi 18 janvier, il est scandalisé par cette réforme des retraites :"ça veut dire plus d'épuisement, plus de fatigue et donc un personnel qui va arriver en fin de carrière complètement à bout, il faut savoir qu'aujourd'hui déjà 33% des infirmières partent en invalidé avant la retraite" déclare t-il