"Avec Emmanuel Macron, il y aura une récompense au travail et une rémunération honnête" Jonathan, électeur dans la Loire

À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle 2017, France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène à la rencontre des électeurs ligériens. Chacun leur tour, ils dévoilent leur choix de vote et nous expliquent ce qui les a décidés à voter pour tel ou tel candidat.

Jonathan a 31 ans. Ce Stéphanois d’adoption a choisi Emmanuel Macron. C’est pour lui qu’il votera sans l’ombre d’un doute le 23 avril prochain. Il le dit et le répète : voilà presque six ans qu’il attendait qu'émerge en France une personnalité comme Emmanuel Macron. _"J’espérais avoir un candidat qui se présente et qui ait les pensées et l’orientation vers le social-libéralisme germanique. Et Macron est arrivé. C’est le seul qui représente ces idées."

_

Six ans, cela correspond à une rupture. Jonathan est parti en voyage en Allemagne, au Pays-Bas. Il est fasciné par ces pays. Il apprend même le néerlandais. "Quand on voit leur développement et quand on voit le nôtre il y a tout de même une différence. Les choses sont bien faites dans ces pays, tout va bien, on paie un impôt pour chaque service. Alors pourquoi ça ne serait pas possible chez nous."

A 31 ans, ce Stéphanois qui a grandi dans le Nord prépare un diplôme de logistique. Il est en alternance dans une entreprise d'armement. Il y a encore peu de temps, il était ouvrier du transport chauffeur routier "coincé dans CDI" raconte-t-il. Et c'est aussi pour ça qu'il adhère totalement à ce que propose le candidat d'En Marche. _"Avec Emmanuel Macron, il y aura l’idéologie des pays germaniques : une récompense aux efforts, au travail et une rémunération honnête."

_

Quand on lui parle du côté très populaire un peu star d'Emmanuel Macron, ce très grand jeune homme sourit. "Il plaît aux médias c’est comme ça ! Je m’en fous. J’ai trouvé son meeting de Lyon, que j’ai regardé sur Youtube pas mal. Même si j’ai trouvé certaines réactions du public surjouées."

Quant au concept ni gauche ni droite, Jonathan n'y croit pas vraiment "mais lui c’est un social libéral" lâche-t-il. Ce que l'on sent aussi, c'est Jonathan a vraiment la certitude que le candidat qu'il a choisi va gagner et va diriger la France pendant les cinq prochaines années.

Jonathan, électeur d'En Marche ! Partager le son sur : Copier

© Maxppp -

-

Durant toute la durée des campagnes pour l’élection présidentielle et les législatives, France Bleu Saint-Étienne Loire a choisi d'aller à la rencontre des électeurs ligériens et altiligériens qui nous disent pourquoi ils ont choisi un candidat, quelles sont leurs convictions, leurs hésitations, les idées, l'avis sur le programme, quelle est l'histoire de leur vote et ce qu'ils en attendent.