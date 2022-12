Avec Éric Ciotti, "c'est la fin de l'union de la droite et du centre"

Les Républicains (LR) ont un nouveau chef, depuis ce lundi soir. Éric Ciotti a remporté son duel face à Bruno Retailleau . Le député des Alpes-Maritimes succède donc à Christian Jacob dans le fauteuil de président de parti. "Les militants LR ont fait un choix clair", salut sur France Bleu Gard Lozère, ce lundi matin, Jean-Baptiste Jouve, soutien de l’élu niçois dans le Gard, où il est d’ailleurs le patron des Jeunes LR. Selon lui, cette victoire clarifie la place des Républicains dans le paysage politique : "C’est la fin de l’union de la droite et du centre", juge-t-il. Pour rappel, cette alliance avait été actée, il y a plus de vingt ans, par la création de l’UMP, ancêtre de Les Républicains. Suivant le raisonnement de Jean-Baptiste Jouve, le parti, version Éric Ciotti, est donc en train de se défaire de cet héritage.

LR serait donc en train de se repositionner plus à droite, sur un créneau peut-être déjà largement occupé par le Rassemblement national et Reconquête, à travers Marine Le Pen et Éric Zemmour. "La première est incapable de gouverner la France. Quant à Éric Zemmour, son mouvement s’essouffle", tacle le patron des Jeunes LR du Gard pour qui Les Républicains ont une véritable carte à jouer dans la perspective de 2027 en la personne de Laurent Wauquiez, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, soutenu par Éric Ciotti.