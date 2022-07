Avec la canicule, les révisions de clim de voitures en hausse chez les garagistes toulousains

Les garagistes toulousains révisent de plus en plus de clim en ce mois de juillet 2022

Vous partez peut-être en vacances, mais avez-vous pensé à réviser la climatisation de votre voiture, alors que la Haute-Garonne et plusieurs départements sont en vigilance orange canicule ? À Toulouse, au garage Renault du boulevard Matabiau, les techniciens enchaînent les interventions pour les automobilistes qui veulent rester au frais. "On a environ 20% de nos dossiers qui concernent les clim, alors que ça peut être zéro en hiver", détaille le technicien Vladimir Mbeng. Le gérant du garage des Saules nous dit en faire aussi un peu plus que d'habitude.

Faire réviser la clim tous les deux ans

Il faut savoir qu'il est conseillé de faire contrôler sa climatisation tous les deux ans, afin de la recharger en gaz. "Il y a un compresseur avec un circuit étanche, qui comprime le gaz et qui, en se détendant, crée du froid, comme dans les maisons", explique Vladimir Mbeng. Ce contrôle, on ne peut pas le faire soi-même, il faut passer par un garagiste. "Il faut être agréé, car on n'a pas le droit de laisser des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, des machines spéciales sont nécessaires", explique le garagiste qui officie depuis 28 ans dans le garage Renault de la rue Matabiau.

Et si l'on attend trop longtemps ? "Il n'y aura sans doute plus de gaz et on devra alors contrôler tout le système, pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite", détaille le garagiste. Et forcément cela va vous coûter plus cher, entre 250 et 300 euros, alors qu'un contrôle et une recharge de la clim "simples" coûtent une cinquantaine d'euros et prennent une heure. Changer sa clim peut par ailleurs coûter entre 300 et 1.500 euros. Il est aussi conseillé de mettre la clim même en hiver, car elle a un pouvoir asséchant et la faire tourner souvent permet de moins l'abîmer.