CONSULTATION - Avec la Collectivité européenne d'Alsace, est-ce que l'Alsace est de retour ?

A quoi va ressembler l'Alsace à partir du 1er janvier 2021 ? Pas vraiment une nouvelle région, mais plus que la fusion de deux départements, la Collectivité européenne d'Alsace est renforcée par des compétences spécifiques, mais toujours liée au Grand Est. Cette union du Haut et du Bas-Rhin, rejetée par le référendum de 2013, a été possible parce qu'une majorité d'Alsaciens ne se retrouvaient pas dans le découpage régional de 2016. Alors, cette CEA signe-t-elle vraiment le retour de l'Alsace ? France Bleu vous donne la parole.

Avec la Collectivité européenne d'Alsace, est-ce que l'Alsace est de retour, oui ou non ? Répondez à cette question dans le module ci-dessous. Nous nous appuierons sur vos réponses lors d'une émission spéciale sur l'antenne de France Bleu Alsace, lundi 4 janvier, entre 6h et 9h.

Cette consultation n'est pas un sondage, elle permettra de nourrir le débat à l'antenne de France Bleu Alsace. et sur francebleu.fr

Nos articles pour comprendre la Collectivité européenne d'Alsace :