Après avoir racheté le pôle énergie d’Alstom en 2015, General Electric prévoit actuellement de supprimer 345 postes sur 800, à Grenoble. L’État jusqu'à présent s'est refusé à toute action, alors que son rôle dans ce rachat à l'époque ou Emmanuel Macron était conseiller à l'Elysée puis ministre de l'économie, reste flou. « Le gouvernement s’est forcément mêlé de cette transaction, la loi le lui oblige, assure le député Les Républicains Olivier Marleix, président de la commission d’enquête parlementaire sur les décisions de l’État en matière de politique industrielle. Lorsque l’État accepte la vente d’une entreprise française dans un secteur stratégique à un acteur étranger, cela relève forcément d’une décision émanant de lui. »

Le gouvernement n'aurait pas imposé assez de garanties à General Electric

L’élu d’Eure-et-Loir rappelle que « cette décision a été actée le 4 novembre 2015, par Emmanuel Macron », alors ministre de l’Économie. Mais pour Olivier Marleix, l’Etat n’aurait pas imposé suffisamment de garanties à General Electric pour conserver un secteur essentiel. « Le gouvernement était censé mettre –en tout cas c’est la responsabilité que la loi confie au ministre de l’Économie– un certain nombre de garde-fous pour protéger nos savoir-faire dans des secteurs importants, qui ne pourront pas être reconstitués s’ils sont détruits, explique l’élu. En l’occurrence, savoir créer des barrages hydroélectriques comme ici à Grenoble, ce n’est pas un savoir-faire qui s’improvise. »

"Notre travail servira à éviter les discussions en catimini, dans le plus grand secret. Il en va des intérêts nationaux."

« Nous ne sommes pas encore au terme de nos travaux, tempère Olivier Marleix, mais il y a à l’évidence un certain nombre de contradictions », en ce qui concerne les propos d’Emmanuel Macron. Le travail d’enquête de la commission parlementaire présidée par l’élu de la région Centre-Val de Loire pourrait au moins servir à « mettre la pression sur le gouvernement pour ce qui est encore sauvable », et surtout à éviter les « discussions en catimini » à l’avenir.

Car in fine, c’est bien le savoir-faire français qui est en jeu : « Pour le site de Grenoble, nous avons de vraies préoccupations, avoue le député de l’Eure-et-Loir. D’abord pour les emplois des salariés, mais aussi pour les savoir-faire. » D’après Olivier Marleix, General Electric – « leader mondial de son secteur », rappelle-t-il – ne devrait en tout cas pas tenir son engagement de créer 1000 emplois nets en France. « quand on parle des chantiers navals, quand on parle du nucléaire, du TGV, de l'énergie hydraulique, ce ne sont pas les ministres d'hier et d'avant hier qui ont créé ça, ce sont des filières qui se sont développées sur des dizaines et des dizaines d'années, on n'a pas le droit de brader cela dans n'importe quelle condition, plus jamais ça» conclu le député Marleix.