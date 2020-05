Avec la crise du Covid-19, retards à prévoir pour le nouveau tram du Grand Nancy

Le nouveau tramway du Grand Nancy semblait être sur de bons rails après le vote du projet en décembre dernier et la déclaration d'utilité publique signée par le préfet de Meurthe-et-Moselle en février. Mais l'épidémie de Covid-19 est passée par là : deux mois de confinement, un report du second tour des élections municipales au 28 juin et une crise économique à venir. Résulat, le projet a pris du retard et va encore en prendre, explique Christophe Choserot, le maire de Maxéville, réélu au premier tour, et vice-président du Grand Nancy en charge du projet.

Pas de prises de décisions en ce moment

Si les réunions techniques se poursuivent, en visioconférence majoritairement, rien n’est décidé depuis le début de la campagne des municipales. Exemple : l’appel d’offres concernant le choix du matériel roulant était prévu au premier semestre, il n’a pas pu avoir lieu. Pas question de prendre ce genre de décision sans la nouvelle équipe métropolitaine. Le choix du tram sur pneus Bombardier est encore dans les mémoires.

Dans ce contexte, la délibération d’avant-projet planifiée en décembre prochain aura sûrement du retard selon Christophe Choserot qui n’envisage pas qu’on lance les travaux dès le début d’année prochaine alors que les commerces de centre-ville vont mettre des mois à se relever du confinement. Même sentiment du côté de Laurent Hénart, le maire sortant de Nancy et candidat à sa réélection qui ne veut pas de travaux trop tôt, alors que le centre-ville a souffert de la crise des gilets jaunes, des différentes manifestations et du confinement

Se donner du temps

Christophe Choserot et plusieurs maires proposent de prendre le temps, d’améliorer le projet, de ne surtout pas arrêter la concertation avec les usagers et riverains pour essayer de gagner quelques semaines sur le calendrier. Le temps d’y voir clair. D'abord sur le plan financier : que diront l'Etat, la Région, le Département et l'Europe quand ils recevront les dossiers de subvention du tram nancéien ? Il faudra peut-être demander également à l'Etat de prolonger la durée de vie de l'actuel tram qui devait partir à la casse en 2022.