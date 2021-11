Avec la primaire, les adhésions en hausse pour LR dans les Deux-Sèvres et la Vienne

Il y a plus d'adhérents du parti Les Républicains dans la Vienne et les Deux-Sèvres. C'est l'une des conséquence principale de l'organisation du congrès qui doit désigner dans une primaire le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2022. Le vote se déroulera en ligne du 1er au 2 décembre pour le premier tour, du 3 au 4 décembre pour le second tour. Et pour y participer il est nécessaire d'être adhérent avant ce lundi.

Dans la Vienne, le parti de droite a enregistré 170 adhésions supplémentaires (250 initialement). C'est 120 adhésions en plus dans les Deux-Sèvres (environ 200 initialement). Pas étonnant pour le sénateur deux-sévrien, Philippe Mouiller, par ailleurs secrétaire départemental LR : "Il y a une motivation réelle de vouloir participer au débat. Il y a un engouement d'entendre les propositions et de faire ce choix."

Quel(le) candidat(e) a les faveurs des parlementaires LR ?

Philippe Mouiller qui soutient d'ailleurs Valérie Pécresse dans cette primaire, comme son collègue sénateur des Deux-Sèvres Gilbert Favreau, et celui de la Vienne, président de la fédération LR Yves Bouloux. En revanche, Bruno Belin, l'autre sénateur Les Républicains de la Vienne et ancien président du conseil départemental, n'a pas répondu à nos sollicitations et n'a pas affiché son soutien à l'un des cinq candidats.